أخبار الفن.. منشور مؤثر من حفيدة رجاء الجداوي.. زوجة يوسف الشريف تعلق على رفضه المشاهد الساخنة.. موعد ألبوم إليسا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
نشرت روضة هندي - حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، منشورًا مؤثرًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجهت من خلاله الشكر لعائلتها وأصدقائها على دعمهم لها خلال الشهر الماضي، بعد إصابة جدتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
نشرت الكاتبة إنجي علاء - زوجة الفنان يوسف الشريف، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، علقت من خلالها على تصريح زوجها برفضه القبلات والمشاهد الساخنة في أعماله.
نشرت الفنانة إليسا تغريدة جديدة تعلن فيها عن موعد ألبومها الجديد عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت إليسا: "المقر يضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية التواصل لألبومي القادم الألبوم سيصدر في عيد الأضحى # اليسا 2020 (أراك قريبا)".
قال الفنان ماجد المصري، إنه يستعد لبدء تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «الوجه الاخر»، الذي ينتمي إلى مسلسلات الـ45 حلقة، وينتظر عرضه خارج الموسم الرمضاني.