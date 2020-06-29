أخبار الفن.. منشور مؤثر من حفيدة رجاء الجداوي.. زوجة يوسف الشريف تعلق على رفضه المشاهد الساخنة.. موعد ألبوم إليسا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









نشرت روضة هندي - حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، منشورًا مؤثرًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجهت من خلاله الشكر لعائلتها وأصدقائها على دعمهم لها خلال الشهر الماضي، بعد إصابة جدتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





