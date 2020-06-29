45 حلقة .. نسرين طافش زوجة ماجد المصري في الوجه الآخر

وأشار ماجد المصري إلى أن الفنانة نسرين طافش تشاركه البطولة النسائية في المسلسل، وتجسد دور زوجته في المسلسل، لافتًا أن المسلسل من قصته، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك فيه عدد آخر من النجوم، من بينهم الفنانة ندى موسى، والفنان أحمد سعيد عبد الغني، وآخرون.





يذكر أن الفنان ماجد المصري، ظهر في شهر رمضان الماضي، كضيف شرف بعدد من المسلسلات، لعل أبرزها مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، والذي رصد بطولة أسطورة الصاعقة المصرية - الشهيد أحمد المنسي.



