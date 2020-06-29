45 حلقة .. نسرين طافش زوجة ماجد المصري في الوجه الآخر

قال الفنان ماجد المصري، إنه يستعد لبدء تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «الوجه الاخر»، الذي ينتمي إلى مسلسلات الـ45 حلقة، وينتظر عرضه خارج الموسم الرمضاني.
وأضاف ماجد المصري، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنه ينتظر البدء في التصوير خارجيًا، في بداية شهر يوليو المُقبل، لافتًا إلى أن التصوير سيكون ما بين القاهرة والإسكندرية، في البداية.
وأشار ماجد المصري إلى أن الفنانة نسرين طافش تشاركه البطولة النسائية في المسلسل، وتجسد دور زوجته في المسلسل، لافتًا أن المسلسل من قصته، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك فيه عدد آخر من النجوم، من بينهم الفنانة ندى موسى، والفنان أحمد سعيد عبد الغني، وآخرون.
يذكر أن الفنان ماجد المصري، ظهر في شهر رمضان الماضي، كضيف شرف بعدد من المسلسلات، لعل أبرزها مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، والذي رصد بطولة أسطورة الصاعقة المصرية - الشهيد أحمد المنسي.
كما ظهر ماجد المصري، كضيف شرف فى الحلقة 26 بمسلسل «لما كنا صغيرين» بشخصية شخصية لواء شرطة، كما ظهر كضيف شرف أيضًا فى المسلسل الكوميدى «ونسنى».