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أخبار العالم

الإنتربول يرد على طلب إيران باعتقال ترامب بتهمة قتل سليماني

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الإنتربول اليوم الأحد، أنه لن يمتثل للطلب الإيراني بإصدار إنذار أحمر عالمي للقبض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان علي القاصي مهر، المدعي العام في طهران، أعلن عن اتهامات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقتل في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وقائد مليشيا العراق أبو مهدي المهندس إلى جانب آخرين في بغداد.

وبعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، قال القاضي مهر إن 35 آخرين سيواجهون اتهامات في إيران وكذلك ترامب.

لكن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" أوضحت أن دستورها يمنعها من "القيام بأي تدخل أو أنشطة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية".

ولم تؤكد المنظمة أنها تلقت مثل هذا الطلب من إيران لكنها قالت إنها لن تكون قادرة على الاستجابة له إذا كانت قد فعلت ذلك.

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