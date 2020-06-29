الجنس الحرام.. العشيق اغتصب وقتل طفلة فيصل وأذاب جثتها وحرقها انتقاما من أمها

جريمة مأسوية وقعت أحداثها في منطقة فيصل عندما تستمع لأحداثها وملابساتها تعتقد انك تشاهد فيلما سينمائيا أساء المؤلف وضع نهايته فتحولت الي خاتمة صعبة دفعت فيها الطفلة "فجر" ثمنا لعلاقة محرمة سقطت فيها والدتها.

عشيق والدتها الذي فوجيء برفض الأم الاستمرار في علاقتهما قرر الثأر من رفضها له وكانت "فجر" هي اختياره لتنفيذ انتقامه فاختطفها.. اغتصبها.. حرق جسدها الضئيل ولاخفائه تماما أذابه داخل برميل مليء ب "البوتاس" ليتبقى قطع عظمية صغيرة من "فجر".





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تفاصيل الجريمة البشعة كشفت عنها تحريات مباحث الطالبية بعد بلاغ تقدم به مندوب مبيعات يبوم الاحد من الاسبوع الماضي عن اختفاء طفلته البالغة من العمر 12 عاما، يوم كامل جابت الاسرة انحاء المنطقة بالكامل ونشرت صورتها علي مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الاطفال المفقودين مناشدة من يعثر عليها او يراها ابلاغهم.. استمرت عملية البحث من قبل رجال الشرطة والاسرة.

اتبعت مباحث الطالبية تحت اشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث خطة أمنة محكمة لحل لغز اختفاء الطفلة خاصة بعدما لم يتهم الاب أحد وأكد عدم وجود خلافات له.. لجأ فريق البحث الي فحص كاميرات المراقبة في محيط منزل الطفلة والشوارع المجاورة حتى كانت المفاجأة باخر مشاهدة لها مع شخص في العقد الخامس من عمره.. بدأت الخيوط تتضح حيث تركزت خطة البحث عن ذلك الشخص ومواجهة افراد الاسرة به لتفجر الام مفاجأة عن معرفتها له مرددة: "ايوة اعرفه انا كنت مرتبطة بيه بعلاقة حرام ولما حبيت انهي العلاقة هددني واهو خطف البنت".





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أسرع رجال المباحث بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم مصطفي كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية لمنزل العشيق بعد تحديد هويته ومحل اقامته في منطقة بولاق الدكرور وتم القاء القبض عليه، وعن مكان تواجد الطفلة القي المتهم قنبلته مرددا: قتلتها.

اصطحبت قوات الامن المتهم واخر عامل بعد اعترافه باشتراكه معه الي قسم شرطة الطالبية ليروي تفاصيل جريمته انتقاما من عشيقته، قال انه بعد سنوات من علاقته مع والدة الطفلة وتردده عليها لممارسة الجنس في غياب زوجها قررت الابتعاد عنه وقطع علاقتهما وعدم لقائه مرة اخرى ليقرر الانتقام منه مرددا: كنت عايز احرق قلبها علي بنتها.. وعن تفاصيل الجريمة قال المتهم انه اصطحب الطفلة لشقته قام بالتعدي عليها جنسيا ففارقت الحياة بين يديه وقاده عقله لطريق للتخلص من الجثة تماما بدلا من دفنها وكشف امره فقام بحرق جسدها ب "بشبوري" لاخفاء وتشويه ملامحها تماما ثم قطع جثتها ووضعها داخل برميل مليء بمواد كيماوية و "بوتاس" لتذوب وتتحلل تماما، حمل المتهم البرميل بمعاونة المتهم الثاني ونقلاه لمخزن مهجور في المنطقة.

ارشد المتهم عن مكان البرميل ولكن لم يتم العثور علي اثر للجثة، حضرت النيابة العامة وفريق من خبراء الادلة الجنائية ليتم العثور علي بقايا عظمية صغيرة تم تحريزها وارسالها للطب الشرعي لفحصها واخذ عينة حمض نووي منها لمضاهاتها بعينة من اسرتها.

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس سباك وعامل 4 ايام علي ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل طفلة بعد اغتصابها واذابة جثتها في مادة كاوية "بوتاس" لرغبة المتهم الاول في الانتقام من والدتها لانهائها علاقتهما غير الشرعية.

وجهت النيابة باشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للمتهمين تهمة القتل العمد والخطف والاغتصاب، وطلبت النيابة تحليل بقايا عظيمة عثر عليها في البرميل الذي ارشد عنه المتهم بعدما قام باذابة جثة الطفلة داخله وكلفت الطب الشرعي بسحب عينة منها لمقارنتها بعينات من الحامض النووي DNA من أسرة الطفلة القتيلة.

كانت كشفت الاجهزة الامنية بالجيزة غموض العثور علي جثة متحللة داخل خزان مهجور بمنطقة فيصل في الطالبية حيث تبين ان الحثة لطفلة قام سباك وعامل باغتصابها والقياها في مادة كاوية لاخفاء ملامحها.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بالعثور علي جثة متحللة داخل برميل في خزان مهجور بمنطقة فيصل، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتبين من التحريات ان ربة منزل ابلغت باختفاء ابنتها البالغة من العمر ١٢ عام وبفحص بلاغات التغيب تبين ان الجثة المعثور عليها للطفلة المبلغ باختفائها.

ونجحت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة في التوصل لهوية الجناة حيث تبين انهما سباك وعامل حيث ينتقم السباك من والدة الطفلة التي رغبت في انهاء علاقتهما الاثمة فاستدرجا الطفلة وقاما بالتعدي عليها جنسيا ثم انهيا حياتها ووضعاها داخل خزان يحتوي علي مواد كاوية ما ادي لتحلل جثتها وتحولها لعظام.

نجحت قوة امنية برئاسة المقدم احمد عصام رئيس مباحث الطالبية في القاء القبض علي المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته لنيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية للتحقيق.