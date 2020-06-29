كريم بنزيما.. حكاية نجم خرج من ظل رونالدو فأبهر العالم بسحره





وكان السؤال الذي يراود هؤلاء المشجعين والمنتقدين لأداءا بنزيما، لماذا يقتنع كافة المدربين الذين دربوا اللاعب بإمكانياته، على الرغم من قدراته التي نراها عبر شاشات التلفزيون لا تليق بمكانة ريال مدريد؟.





ومع رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد متجها إلى يوفنتوس في صيف 2018، ظهر معدن كريم بنزيما الحقيقي، وأصبح نجم الملكي الأول، ولم يقتصر دوره عند كونه مجرد رأس حربه، بل كان صانعا مميزا للأهداف ايضا.





وجود كريستيانو رونالدو في ريال مدريد لسنوات طويلة، كان له تأثير سلبي على مستوى بنزيما، لأن رونالدو يقيد حركة بنزيما في الملعب، كما أن كريسيتانو كان يؤدي أحيانا نفس دور بنزيما الأول على أرضية الميدان، وهو اللعب في مركز رأس الحربة، بالإضافة إلى أن بنزيما كان يعتمد كثيرا على التمرير لرونالدو وصناعة الأهداف له، باعتباره نجم الفريق الأول.





وفي الفترة الأخيرة عقب استئناف الدوري الإسباني في أزمة كورونا، كان بنزيما هو السبب الأول في خطف ريال مدريد صدارة الليجا من برشلونة، بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة.





وينافس كريم بنزيما على لقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم، ويحتل وصافة الترتيب بـ 17 هدافا، خلف ميسي نجم برشلونة المتصدر بـ 21 هدفا.

انتقادات لاذعة وسخرية نالها الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، من مشجعين ومحليين ونجوم سابقين، خلال المواسم الماضية، بسبب مستواه مع ريال مدريد، وعدم فاعيلته على المرمى، وإهداره أحيانا للأهداف السهلة.