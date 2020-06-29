كريم بنزيما يحتفل بفوز ريال مدريد على إسبانيول وتصدر ترتيب الليجا

احتفل كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد بإنتصار فريقه على نظيره إسبانيول بهدف في إطار مواجهات بطولة الدوري الإسباني.





ونشر كريم بنزيما صورة له من المباراة وعلق عليها قائلا "انتصار مهم".





وحقق نادي ريال مدريد، فوزًا هامًا، على حساب نظيره نادي إسبانيول، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " الليجا".





الصدارة ملكية بانفراد.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد للنقطة 71 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقًا على برشلونة بفارق نقطتين، فيما توقف رصيد نادي إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين والأخير.