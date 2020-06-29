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برلمان

آخرها البنك الأوروبي.. برلماني: ثقة الدول في اقتصادنا دفعت البنوك لتمويل مصر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:37 م
البنك الأوروبي للاعمار
البنك الأوروبي للاعمار والتنمية
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عبد الرحمن سرحان
علق النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، على أنباء تقديم البنك الأوروبي للإعمار والتنمية تمويل لدعم قطاع السياحة في عدد من الدول، من بينها مصر، قائلا: إنه لم يسبق وأن قدمت البنوك تمويل لدعم القطاع، لكن في المجمل قوة مصر الاقتصادية وثقة المؤسسات الدولية فيها تجعل البنوك غير مترددة في دعمها لمصر بمختلف القطاعات وليس قطاع السياحة فقط.

وأوضح النائب عمرو صدقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن موارد مصر تراجعت إلى حد مؤثر، لكنها لم تتأثر كبقية الدول، والتي هبط معدل النمو فيها بالسالب، في حين أن مصر من الدول القليلة التي ظل معدل نموها بالموجب، وهذا أعطى ثقة كبيرة وعبر عن قوة الاقتصاد المصري، حتى في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان إلى أن القطاع السياحي من القطاعات التي تضررت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا، وهي تحتاج إلى الدعم بالفعل، مشيدا بجهود الدول التي اتخذتها لدعم القطاع مؤخرا.

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، يدرسان صرف تمويل طارئ لدعم قطاع السياحة في عدة دول من بينها مصر، ومن المنتظر استخدام التمويل لتحديث بروتوكولات الصحة والسلامة، وتصميم حملات دعائية لتحفيز الطلب، وتمويل برامج بناء القدرات وتدريب العمال.
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