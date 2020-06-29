آخرها البنك الأوروبي.. برلماني: ثقة الدول في اقتصادنا دفعت البنوك لتمويل مصر

علق النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، على أنباء تقديم البنك الأوروبي للإعمار والتنمية تمويل لدعم قطاع السياحة في عدد من الدول، من بينها مصر، قائلا: إنه لم يسبق وأن قدمت البنوك تمويل لدعم القطاع، لكن في المجمل قوة مصر الاقتصادية وثقة المؤسسات الدولية فيها تجعل البنوك غير مترددة في دعمها لمصر بمختلف القطاعات وليس قطاع السياحة فقط.





وأوضح النائب عمرو صدقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن موارد مصر تراجعت إلى حد مؤثر، لكنها لم تتأثر كبقية الدول، والتي هبط معدل النمو فيها بالسالب، في حين أن مصر من الدول القليلة التي ظل معدل نموها بالموجب، وهذا أعطى ثقة كبيرة وعبر عن قوة الاقتصاد المصري، حتى في ظل أزمة فيروس كورونا.





وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان إلى أن القطاع السياحي من القطاعات التي تضررت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا، وهي تحتاج إلى الدعم بالفعل، مشيدا بجهود الدول التي اتخذتها لدعم القطاع مؤخرا.



