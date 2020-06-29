جامعة سوهاج في ذكرى الثورة المجيدة: 30 يونيو استردت مصر من مختطفيها

أصدر المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، بيانا لتهنئة الشعب المصري والقيادة السياسية بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.
تلك الثورة التي وحدت شمل المصريين باختلاف طوائفة، وحافظت على هويته، بعد استرادادها من المختطفين الذين اتخذوا الدين ستارا لأطماعهم السياسية، وارجعت الدولة المصرية لهيبتها وعزتها القومية، وعادت بالمصريين لأحضان وطنهم.
جاء فيه الآتي: "يهنئ مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة نيابة عن اعضاء الهيئة التدريسية، والعاملين، والطلاب، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي ستظل محفورة في قلوب وعقول كل المصريين".
تلك الثورة التي وحدت شمل المصريين باختلاف طوائفة، وحافظت على هويته، بعد استرادادها من المختطفين الذين اتخذوا الدين ستارا لأطماعهم السياسية، وارجعت الدولة المصرية لهيبتها وعزتها القومية، وعادت بالمصريين لأحضان وطنهم.
كل التحية للقوات المسلحة بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آن ذاك لانحيازها الى ملايين المصريين الذين انتفضوا وطلبوا يد العون والمساعدة، فكانت لهم قواتنا المسلحة طوق النجاة.
كل التحية لرجال الشرطة الذين أمنوا تلك الثورة السلمية، التي أبهرت العالم، على مدار أيام، في مختلف القرى والمراكز والمحافظات، وضربوا أروع الأمثلة في التلاحم مع الشعب المصري.