جامعة سوهاج في ذكرى الثورة المجيدة: 30 يونيو استردت مصر من مختطفيها

كل التحية للقوات المسلحة بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آن ذاك لانحيازها الى ملايين المصريين الذين انتفضوا وطلبوا يد العون والمساعدة، فكانت لهم قواتنا المسلحة طوق النجاة.

كل التحية لرجال الشرطة الذين أمنوا تلك الثورة السلمية، التي أبهرت العالم، على مدار أيام، في مختلف القرى والمراكز والمحافظات، وضربوا أروع الأمثلة في التلاحم مع الشعب المصري.

تلك الثورة التي وحدت شمل المصريين باختلاف طوائفة، وحافظت على هويته، بعد استرادادها من المختطفين الذين اتخذوا الدين ستارا لأطماعهم السياسية، وارجعت الدولة المصرية لهيبتها وعزتها القومية، وعادت بالمصريين لأحضان وطنهم.