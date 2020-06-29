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منوعات

جريمة اعتداء وتحرش بطفل سوري تهز لبنان.. تفاصيل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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احمد شريف

 في جريمة بشعة هزت كافة بقاع لبنان،تعرض طفل سوري للاعتداء والاغتصاب، على يد مجموعة من الشباب، حيث تم الكشف عن هذه الواقعة المروعة بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي.


يوضح الاعتداء على الطفل بشكل وحشي، حيث طالب اللبنانيون القوى الأمنية للتحرك لوقف هذه الإنتهاكات بحق الطفل



وبحسب ما ورد بقناة روسيا اليوم، قال النشطاء، أن طفل سوري يبلغ من العمر ١٣ عاما، تعرض للتحرش والاغتصاب، بشكل مستمر من قبل مجموعة من شباب منطقته ،في بلدة سحمر في البقاع الغربي اللبناني.


وأشارت القناة، أن والدة الصبي، تماما محل لبيع الخضار لإعالة أسرتها ، بعد طلاقها من زوجها السوري، بينما يعمل الصبي معصرة داخل بلدته

 

وكشفت مصادر   إن الصبي الذي تم   التحرش به  واغتصاب تعرض عدد مرات لهذا الأمر، وسط تعذيب نفسي وجسدي ، حيث تعمد مغتصبوا الصبي ،  ببعض الأحيان إلى ربطه والتناوب على الإعتداء عليه بالضرب والتحرش.


وعلى أثر هذه الواقعة، طالبت والدة الصبي الجمعيات التي تعتني بحقوق الطفل لتبني حالة ابنها المنهار، كما ناشدت الام الدولة والجهات الأمنية  بمحاسبة  كل من تثبت إدانته، خاصة أن سكان البلدة، بمن فيها من مسؤولين، يعلمون عن أفعال هؤلاء المعتدين، إلا أنهم يلتزمون الصمت.

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