خبير: لولا الإصلاح الاقتصادي ما تغيرت المؤشرات للأفضل.. فيديو

قال عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الإصلاح الاقتصادي من أهم الخطوات التي تم تنفيذها خلال السبع سنوات الماضية .





وأضاف عبد المنعم السيد في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" شهدنا مبادرات كثيرة لدعم المصانع الشركات خلال السنوات الماضية والمستمرة حتى الان ونشهد تطوير السياسات الضريبية".





وتابع عبد المنعم السيد:" سياسات مالية لتقليل عجز الموازنة، لولا الإصلاح الاقتصادي ما تغيرت مؤشرات الاقتصاد المصري للأفضل والأحسن ".





وأكمل عبد المنعم السيد:" معدل النمو الاقتصادي في مصر حتى عام 2013 كان 1.5% ولكن حققنا في 2019 5.4 % معدل نمو وكان متوقع تحقيق 6 % معدل نمور في 2020 لولا أزمة فيروس كورونا التي عاني منها العالم كله ".





ولفت عبد المنعم السيد:" الاحتياطي النقدي الذي كان 15 مليار دولار، وصل في أواخر فبراير 2020 لأكثر من 45 مليار دولار"، مضيفا:" استندنا على الاحتياطي النقدي في أزمة فيروس كورورنا ".





وتابع عبد المنعم السيد :" السوق المصري يدخل له كل عام أكثر من 750 ألف مواطن في سن العمل ونسب البطالة كانت 14 % ولكن بفضل المشروعات القومية وتشجيع القطاع الخاص انخفض معدل البطالة لأقل من 8.5%، ارتفعت معدلات الاستثمارات في مصر وحققنا 8.5 ملياردولار ".