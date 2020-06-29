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خبير: لولا الإصلاح الاقتصادي ما تغيرت المؤشرات للأفضل.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:06 م
النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي
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هاني حسين
قال عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن  الإصلاح الاقتصادي من أهم الخطوات التي تم تنفيذها خلال السبع سنوات الماضية .

وأضاف  عبد المنعم السيد في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" شهدنا مبادرات كثيرة لدعم  المصانع الشركات خلال السنوات الماضية والمستمرة حتى الان ونشهد تطوير السياسات الضريبية".

وتابع عبد المنعم السيد:"  سياسات مالية لتقليل عجز الموازنة، لولا الإصلاح الاقتصادي ما تغيرت مؤشرات  الاقتصاد المصري  للأفضل والأحسن ".

وأكمل عبد المنعم السيد:"  معدل النمو الاقتصادي في مصر حتى عام 2013 كان 1.5% ولكن حققنا في 2019 5.4 % معدل نمو وكان متوقع تحقيق 6 %  معدل نمور في 2020 لولا أزمة فيروس كورونا التي عاني منها العالم كله ".

ولفت عبد المنعم السيد:" الاحتياطي النقدي الذي كان 15 مليار دولار، وصل في أواخر فبراير 2020 لأكثر من 45 مليار دولار"، مضيفا:" استندنا على الاحتياطي النقدي في أزمة فيروس كورورنا ".

وتابع عبد المنعم السيد :" السوق المصري يدخل له كل عام أكثر من 750 ألف مواطن في سن العمل ونسب البطالة كانت 14 % ولكن بفضل المشروعات القومية وتشجيع القطاع الخاص انخفض معدل البطالة لأقل من 8.5%، ارتفعت معدلات الاستثمارات في مصر وحققنا 8.5 ملياردولار ".
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