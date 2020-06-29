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فن

خسارة جديدة لـ جوني ديب في ساحات القضاء

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:20 م
جونى ديب
جونى ديب
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شروق إبراهيم
يواجه النجم العالمي جوني ديب أزمة جديدة بعد تسريب رسائل من هاتفه المحمول حول احتياجه للمخدرات وما يسمى بـ "حبوب السعادة"، رغم قرار المحكمة بالتحفظ على تلك الرسائل في قضية التشهير التي رفعها النجم العالمي ضد صحيفة ذا صن البريطانية.


وأقر قاضي المحكمة: "أن نصوص الرسائل معاكسة للقضية التي طالب بها المدّعي أو كانت مؤيدة للمدعي عليهم".


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وبهذا قد يخسر جوني ديب قضية تشهير ضد صحيفة ذا صن ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب ادمانه المخدرات.


شهدت الصراعات القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، تطورات جديدة وصلت إلى حد اتهامها بالخيانة الزوجية. 


وقالت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، إن آمبر هيرد كانت تراسل المليونير الشهير إيلون ماسك وكانت تسجل اسمه بـ rocket man، وذلك خلال فترة زواجها من جوني ديب.
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