إنفاق 26 مليار جنيه على 281 مشروعا.. وزير الزراعة: مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس.. وجهود التنمية مستمرة بالتوازي مع مكافحة الإرهاب الغاشم

وزير الزراعة:

مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

جهود التنمية مستمرة بالتوازي مع مكافحة الإرهاب الغاشم

أنفقنا 26 مليار جنيه على مشروعات القطاع الزراعى وتصل إلى ٢٨١ مشروعا





أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أ ن مصر شهدت خلال الـ 6 سنوات الماضية نهضة زراعية غير مسبوقة في كل مجالات النشاط الزراعي استهدفت تحقيق تنمية احتوائية – متوازنة – متكاملة ومستدامة في كل ربوع الوطن.









واعتمدت محاور التنمية الزراعية على رفع كفاءة استخدام وحدتي المياه والأرض من خلال التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية خاصة جنوب الوادي وسيناء وكذلك التوسع الرأسي للرقعة الزراعية من خلال أصناف ذات احتياج مائي اقل – تقليل فترة المحصول – التوافق مع التغيرات المناخية.





هذا بجانب استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الرى واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع و التوسع في المشروع القومى للزراعات المحمية (الصوب).





وبحسب الوزارة كل هذه المحاور استهدفت رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصة المحاصيل الاستراتيجية (القمح – البقوليات – الذرة الصفراء. الخ) مع تحقيق قدرة كبيرة من الأمن الغذائي والرخاء الزراعي لمصر وشعبها العظيم في ظل التحديات المائية.









وقال القصير لقد كان اهتمام الرئيس السيسي بالتوسع الأفقي الزراعي من منطلق تعظيم كفاءة استخدام المياه وتوفير مساحات من اراضى جديدة قابلة للزراعة وتطبيق تقنيات حديثة في ظل محدودية التوسع الأفقي في الأراضي القديمة وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة .









وأشار إلى التحديات في التوسع الأفقي ومنها عدم توافر مصادر المياه بالقدر اللازم لمقابلة التوسع رغم زيادة الرقعة الزراعية والزيادة السكانية وثبات الموارد المائية أيضا، وكذلك عدم وجود بنية تحتية من شبكة طرق وكهرباء وخلافه كان عائقا رئيسيا والحاجة الى انفاق استثمارى وموارد مالية كبيرة لتحقيق مشروعات التوسع لم تكن الدولة في استطاعتها توفيرها في الماضي .





وأضاف القصير أنه من أهم مشروعات التوسع الافقى مشروع تنمية شمال سيناء ووسط سيناء للاستفادة من المصادر المختلفة للمياه والتي تمثلت في: المياه التي يتم ضخها حاليًا بترعة الشيخ جابر الصباح. ما تم ضخه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بسيرابيوم و المحسمة، بالإضافة الى كميات المياه التي سيتم ضخها من اكبر محطة معالجة مياه صرف زراعى من مصرف بحر البقر.









وأوضح الوزير أن اجمالى كمية المياه التي سيتم ضخها 9.6 مليون متر مكعب يوميًا تكفى لحوالي 550:600 الف فدان وحتى يستفاد من كميات المياه التي سيتم ضخها من هذه المصادر المختلفة.





كما أشار إلى تكليف الرئيس السيسي بإجراء حصر تصنيفى لكل الأراضي الصالحة للزراعة في شمال ووسط سيناء والتي سبق ان اثبتت الدراسات الاستكشافية صلاحيتها للزراعة وبمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة من المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية ومن كليات الزراعة من الجامعات المصرية بإجراء الحصر التصنيفى خلال شهرى (مايو – يونيه 2020) والتراكيب المحصولية في ضوء النتائج المتعلقة بكل من خصائص وطبيعة التربة والمقتن المائى المتوفر والية تخصيص الأراضى .





وأكد وزير الزراعة أمام الرئيس السيسي أن دراسات الوزارة أثبتت صلاحية مساحات تصل الى أكثر من 850 ألف فدان بخلاف المساحات المنزرعة حاليًا وقدرها 128 ألف فدان وسوف يتم تحديد الأولويات والبدائل للاختيار من هذه المساحات في ضوء ما ستنتهى إليه دراسات وزارة الرى وتحديد مسارات خطوط المياه ومحطات الرفع والمقنن المائى المتاح.









وأضاف "القصير" ، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي أننا نفذنا مشروعات تنموية بنحو ٢٨١ مشروعا بتكلفة تفوق ٢٦ مليار جنيه بخلاف المليارات التي أنفقتها الدولة على استصلاح الأراضي وعلى البنية الأساسية التي تسهم زيادة معدل التنمية الزراعية.



