أزهري: الامتناع عن الذهاب لصلاة الجماعة لمن ظهرت عليه أعراض كورونا "واجب"

أكد الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، أنه يجوز للإنسان أن يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد عند الخوف المؤكد من الإصابة بالمرض,





وأضاف سلامة، في البث المباشر للصفحة الرسمية للأزهر الشريف، أنه يستحب وقت السعة أن يصلي في المسجد مع الجماعة ، منوها أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة.





وتابع: كلما كانت الصلاة في جماعة كلما كان الثواب أكثر، ولكن علينا التأكيد على أن الإنسان إذا شك بأعراض مرض كورونا ظهرت عليه، فيجب عليه ألا يغادر بيته ويذهب للصلاة في المسجد.





وأشار إلى أن الممتنع عن صلاة الجماعة لعذر أصابه خوفا على إصابة غيره، وصلى في بيته، فله الأجر كاملا له.



