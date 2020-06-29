بعد حسم اللقب رسميا.. محمد صلاح يحتفل ببطولة الدوري الإنجليزي خلال تدريبات ليفربول.. شاهد





وحسم نادي ليفربول رسميًا لقب الدوري الإنجليزي لصالحه، الأسبوع الماضي، بعد خسارة ملاحقه نادي مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية والثلاثين.





وتجمع لاعبو ليفربول في مقر التدريبات قبل بدايتها، حاملين شعار" أبطال 2019-2020"، وظهرت السعادة على لاعبي ليفربول بشكل كبير.





واحتفل محمد صلاح بشعار التتويج بالدوري الإنجليزي مع زميله ديان لوفرين،





وسجل صلاح حتى الآن 17 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع ليفربول.