AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طبيعي ولا سرطان؟.. اكتشف أنواع الشامات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:34 م
طبيعي ولاسرطان ..
طبيعي ولاسرطان .. اكتشف انواع الشامات
Advertisements
اسماء محمد
توجد أنواع عديدة من الشامات فتختلف في أحجامها وأشكالها والأماكن التي تظهر فيها، ولكن لا يعرف كثيرون تأثيرها الصحي، فمنها ما هو حميد، ولا يوجد ضرر بسببه، ومنها ما يعد مؤشرا هاما على الإصابة بسرطان الجلد.. فكيف يمكنك أن تفرق بينهما؟.

عرض موقع "boldsky" أهم أنواع الشامات التي تظهر على الجلد سواء الحميدة أو السرطانية والعلامات المميزة لكل منهما.

اقرأ أيضا 

الشامات الخلقية: وهى التى تخلق طبيعيا أثناء تكون الجنين في الرحم ويولد الإنسان بها وأغلبها حميد.

الشامات الشاذة: غريبة عن الشامات المعروفة سواء فى الحجم أو الشكل نفسه ولونها مختلط وللأسف هذا النوع يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. 

وحمة سبيتز: وهذا النوع يتميز بشيء مختلف عن باقى الأنواع وهو النزيف ولونها وردى وتكون أعلى من الجلد وهذا النوع يرتبط بشكل قوى بسرطان الجلد.

الشامات المكتسبة: وهى الشامات التى لا يولد الإنسان بها لكنها تظهر فيما بعد وهى أكثر الأنواع الشائعة إلا إذا ظهرت بعد سن الـ 50 فقد تكون مؤشرا قويا للسرطان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحميك من سرطان الجلد.. فوائد غير متوقعة لـ الواقي الشمسي

احمرار وحكه الأبرز.. أولى علامات للسرطان تظهر على الجلد بهذا الشكل

ترشيحاتنا

ليس عبدالله السعيد .. مهيب عبد الهادي يعلن اسم صفقة الزمالك القوية الجديدة

مش بيلف 360 درجة.. وزيري: لا حقيقة لـ الخزعبلات عن قصر البارون.. فيديو

حريق محدود بالمكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية.. فيديو

امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. التعليم تعلن وفاة رئيس لجنة ونقل طالب و10 مراقبين للمستشفى

أنا مش بعيد عنكم.. السيسى عن هدم عمارة سليم الأول: محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا ازاى..فيديو

صفقة الزمالك المدوية .. دونجا يقترب من القلعة البيضاء وعبدالله السعيد خارج الحسابات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة

أهلاوية أبا عن جد.. حكاية السيارة «زوبة العجيبة» من الملك فؤاد إلى النادي الأهلي