طبيعي ولا سرطان؟.. اكتشف أنواع الشامات

توجد أنواع عديدة من الشامات فتختلف في أحجامها وأشكالها والأماكن التي تظهر فيها، ولكن لا يعرف كثيرون تأثيرها الصحي، فمنها ما هو حميد، ولا يوجد ضرر بسببه، ومنها ما يعد مؤشرا هاما على الإصابة بسرطان الجلد.. فكيف يمكنك أن تفرق بينهما؟.





عرض موقع "boldsky" أهم أنواع الشامات التي تظهر على الجلد سواء الحميدة أو السرطانية والعلامات المميزة لكل منهما.





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الشامات الخلقية: وهى التى تخلق طبيعيا أثناء تكون الجنين في الرحم ويولد الإنسان بها وأغلبها حميد.





الشامات الشاذة: غريبة عن الشامات المعروفة سواء فى الحجم أو الشكل نفسه ولونها مختلط وللأسف هذا النوع يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.





وحمة سبيتز: وهذا النوع يتميز بشيء مختلف عن باقى الأنواع وهو النزيف ولونها وردى وتكون أعلى من الجلد وهذا النوع يرتبط بشكل قوى بسرطان الجلد.



