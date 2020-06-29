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نائب محافظ المنيا: 30 يونيو سطرت متسقبلا جديدا لمصر .. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:02 م
دكتور محمد محمود
دكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا
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محمود محسن
وجه الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا التحية للشعب المصري والرئيس السيسي بمناسية ثورة يونيو، مؤكدا أن المشهد كله فرح وأمل ومستقبل واعد  فثورة 30 يونيو سطرت لمصر متسقبلا جديدا من مشروعات قومية وتمكين للشباب وخبرات نتعلم منها.

وأضاف محمود خلال مداخلة عبر تطبيق skype لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة أن الدولة المصرية أصبح بها دمج ما ببن طاقة وهمة الشباب وحكمة الكبار.

وتابع نائب محافظ المنيا، أن بدايته كانت فى سنة 2000 عندما كان يعمل في هندسة القاهرة عن طريق برنامج الفضاء المصري الذي كان يتم بأجهزة سيادية من الدولة وأساتذة من الفنية العسكرية وسافر إلى أوكرانيا لتعلم التقنية وعاد إلى مصر في عام 2008 وتفدم للحصول على درجة الدكتوراه فى الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أنه شرف بلقاء الرئيس السيسي في عام 2016 وفي عذا الوقت قال الرئيس  جملة هامة "لو عايز تشتغل أرجع بلدك وفيدها النجاح الذى تراه فى بلدك وأولاد بلدك يكون أكبر" وقررت العودة ولم يكن فى حسبانى ان يتم تعيينى في منصب حكومي.

وقال نائب محافظ المنيا أن المنيا من اولى المحافظات التى طبقت الديناميكية المتكاملة والخبرة العلمية لرصد مخالفات البناء والقيادة متفهمة الوضع 
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