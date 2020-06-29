نيقولا معوض يستعد لإطلاق فيلمه ابنه الوحيد His Only Son في دور العرض الأمريكية

يسير النجم اللبناني نيقولا معوض خطواتٍ نحو العالمية، حيث يستعد لإطلاق فيلمه الأميركي ابنه الوحيد – His Only Son في دور العرض الأميركية، وذلك بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا، كما أطلقت الشركة المنتجة المقدمة الإعلانية للفيلم، وظهر بها نيقولا مجسّدًا شخصية النبي إبراهيم عليه السلام، ليسرد قصة التضحية بإبنه الوحيد تلبيةً لأمر الله.





ويعتبر الفيلم تحديًا قويًا للنجم نيقولا معوض، لأنه مختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمها مسبقًا، ويظهر ذلك من خلال استعداده المظهري للشخصية، حيث ظهر مطلقًا لحيته بشعرٍ طويل ومرسل، ملامح وجهه يبدو عليها الآسى والتعب، بجانب كم الدراما التي توجّبت استعدادًا نفسيًا شديدًا لتقديمها.





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وبجانب نيقولا معوض، يشارك في بطولة الفيلم النجوم سارة سيد، آدان موسكوفتز، أوتافيو تاداي، نيكولاي بيريز، سيناريو وإخراج ديفيد هيلينج. وانتاج ROCKBRIDGE PRODUCTIONS





كما أنهى تصوير فيلمه ماكو، والذي سيشهد أول بطولة له في السينما المصرية، وسيعمل حاليًا على استكمال مشاهده في مسلسل خيط حرير مع النجمة مي عز الدين و من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر.