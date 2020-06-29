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فن

نيقولا معوض يستعد لإطلاق فيلمه ابنه الوحيد His Only Son في دور العرض الأمريكية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:55 م
فيلم ابنه الوحيد
فيلم ابنه الوحيد
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
يسير النجم اللبناني نيقولا معوض خطواتٍ نحو العالمية، حيث يستعد لإطلاق فيلمه الأميركي ابنه الوحيد – His Only Son في دور العرض الأميركية، وذلك بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا، كما أطلقت الشركة المنتجة المقدمة الإعلانية للفيلم، وظهر بها نيقولا مجسّدًا شخصية النبي إبراهيم عليه السلام، ليسرد قصة التضحية بإبنه الوحيد تلبيةً لأمر الله.

ويعتبر الفيلم تحديًا قويًا للنجم نيقولا معوض، لأنه مختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمها مسبقًا، ويظهر ذلك من خلال استعداده المظهري للشخصية، حيث ظهر مطلقًا لحيته بشعرٍ طويل ومرسل، ملامح وجهه يبدو عليها الآسى والتعب، بجانب كم الدراما التي توجّبت استعدادًا نفسيًا شديدًا لتقديمها.

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وبجانب نيقولا معوض، يشارك في بطولة الفيلم النجوم سارة سيد، آدان موسكوفتز، أوتافيو تاداي، نيكولاي بيريز، سيناريو وإخراج ديفيد هيلينج. وانتاج ROCKBRIDGE PRODUCTIONS

كما أنهى تصوير فيلمه ماكو، والذي سيشهد أول بطولة له في السينما المصرية، وسيعمل  حاليًا على استكمال مشاهده في  مسلسل خيط حرير  مع النجمة مي عز الدين و من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر.
 
وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر ، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.
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