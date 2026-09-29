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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل إطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة ضمن برنامج مودة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
البهى عمرو

كشف أحمد عباس، مسئول مبادرة تدريب طلاب المعاهد ببرنامج مودة، تفاصيل إطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة ضمن برنامج مودة.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع حياة قطوف، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن برنامج مودة أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب خلال يونيو 2018 بجامعة القاهرة.


وأكد أحمد عباس، مسئول مبادرة تدريب طلاب المعاهد ببرنامج مودة، إن إطلاق البرنامج جاء نتيجة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


ولفت إلى أن مودة يشمل العديد من المبادرات التي تندرج تحت البرنامج؛ حيث كانت أولى الشراكات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تدريب طلاب الجامعات.


واختتم أن المبادرات توالت بعد ذلك لتشمل طلاب المعاهد العليا والمتوسطة، ومن ثم المتعافين من الإدمان، ومبادرات لتدريب مجندي وزارتي الداخلية والدفاع ومبادرات لتدريب المخطوبين بحضور طرفي العلاقة.


 

هيئة التدريس برنامج مودة مودة

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