عضو حقوق الإنسان: عودة طابا للدولة المصرية لم يكن قرارًا مفاجئًا

كشف الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لـ حقوق الإنسان، أن عودة طابا للدولة المصرية لم يكن قرارًا مفاجئًا أو مجرد خلاف على قطعة أرض.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن عودة طابا كانت قضية سيادة على آخر نقطة كانت محل نزاع مع الاحتلال.



ولفت إلى أن مصر تعاملت مع طابا بمنطق الدولة تعرف أمتى تستخدم كل أدوات قوتها، حيث خاضت حربًا من أجل أرضها وخاضت المفاوضات لاستكمال استردادها.



وأكد أنه عندما ظهر خلاف على بعض العلامات الحدودية، أعلنت الدولة أنها لن تتنازل عن الأرض وفي نفس الوقت تستخدم القانون لإثبات الحق فيها، لأن قوة الدولة لا يعني فقط قدرتها العسكرية، وإنما السياسية والدبلوماسية والقانونية.



