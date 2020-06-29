حدود التوافقات الكولونالية التركية الإيرانية

تعهد أردوغان خلال حديثه فى الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، 24 سبتمبر ، 2019 بأن تواصل أنقرة شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية ، "من المستحيل بالنسبة لنا إلغاء العلاقات مع إيران فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي" . هذا وقد أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 ، وكان المستهدف خفض مبيعات الطاقة في طهران إلى الصفر. على الرغم من هذا التعهد ، اعترف أردوغان بأن تركيا واجهت صعوبة في شراء النفط لأن القطاع الخاص "انسحب بسبب التهديدات الأمريكية" . ووعد "لكن في هذه المسألة خاصة والعديد من القضايا الأخرى ، سنواصل علاقاتنا مع إيران" ، مضيفا أن أنقرة لا تزال تسعى لزيادة حجم التجارة مع طهران.









من ناحية اخرى وفى سياق مختلف دعا أردوغان إلى توخي الحذر بشأن إلقاء اللوم على إيران في هجوم هذا الشهر على منشأة نفط سعودية ، عندما هاجم الحوثيون حقل خريص النفطي في خريص ، المملكة العربية السعودية ، بعد أن أصيب في هجوم صاروخي في 14 سبتمبر 2019 بواسطه طائرة بدون طيار . وبينما أعلن متمردو الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن الهجمات في 14 سبتمبر ، قالت الرياض وواشنطن والعديد من الحكومات الأوروبية إن إيران مسؤولة. وتتمتع الكولونالية التركية والكولونالية الايرانية بتأثير متبادل كبير على بعضهما البعض، بسبب القرب الجغرافي والعلاقات اللغوية والعرقية . على سبيل المثال الأذربيجانيين ، شعب تركي يتحدث لغة تركية ، هم ثاني أكبر عرق في إيران والأكراد ، شعب إيراني ، في المرتبة الثانية أكبر عرق في تركيا، بالتالى هناك العديد من الجوانب الثقافية المشتركة والإمبراطوريات المشتركة . كلا البلدين يدعم قطر في الأزمة الدبلوماسية القطرية .









تاريخيا في 22 أبريل 1926 تم التوقيع على "معاهدة الصداقة" الأولى بين إيران وتركيا في طهران . وشملت المبادئ الأساسية الصداقة والحياد وعدم الاعتداء على بعضهم البعض. كما تضمنت الاتفاقية إجراءات مشتركة محتملة للجماعات في أراضي البلدين من شأنها أن تحاول زعزعة السلام والأمن أو الذين يحاولون تغيير حكومة إحدى الدولتين. كانت هذه السياسة تستهدف بشكل غير مباشر المشاكل الداخلية التي يعاني منها كلا البلدين مع الأقليات الكردية .









في 23 يناير 1932 تم توقيع أول معاهدة حدودية نهائية بين تركيا وإيران في طهران. تعد الحدود بين تركيا وإيران واحدة من أقدم الحدود في العالم وقد بقيت على حالها تقريبًا منذ معركة كلديران عام 1514. وهكذا فإن معاهدة 1932 تضفي الطابع الرسمي على الوضع القائم منذ قرون. في نفس اليوم ، وقعت الدول على معاهدة صداقة جديدة ، وكذلك معاهدة التوفيق والتسوية القضائية والتحكيم. بين 16 يونيو و 2 يوليو 1934 ، زار رضا شاه بهلوي تركيا ، مع بعثة من كبار المسؤولين ، من بينهم الجنرال حسن عرفه ، بدعوة من مصطفى كمال أتاتورك . تمت زيارة عدة مناطق في تركيا وبذلت محاولات صداقة وتعاون وثيق بين الزعيمين. في 8 يوليو 1937 تم التوقيع على معاهدة عدم اعتداء بين تركيا ، إيران ، العراق و أفغانستان . ستعرف هذه المعاهدة باسم معاهدة سعد آباد .









كان الغرض من هذه الاتفاقية هو ضمان الأمن والسلام في الشرق الأوسط. في أغسطس 1955، ومنظمة معاهدة الحلف المركزى ، هو اتفاق بين إيران وتركيا والعراق و باكستان و بريطانيا ،قائم على امن متبادل بين الاربع دول وكان لهذه الدول صراع شديد وضخم مع الرئيس جمال عبد الناصر . في يوليو 1964 ، تم تأسيس التجمع الإقليمي من أجل التنمية (RCD) ، بهدف المشاريع الاقتصادية المشتركة بين إيران وتركيا وباكستان. مرت فترة من البرودة بعد الثورة الإيرانية عام 1979 والتي تسببت في تغييرات كبيرة في إيران والوضع الراهن في الشرق الأوسط. حاليا إيران وتركيا تتعاون بشكل وثيق في مجموعة واسعة من المجالات التي تتراوح من مكافحة الإرهاب ، والاتجار بالمخدرات ، وتعزيز الاستقرار في العراق و آسيا الوسطى . في مايو 2010، رئيس الوزراء التركي اردوغان قام بزيارة غير مقررة لطهران بالتنسيق مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالاتفاق الاستعانة بمصادر خارجية لتخصيب اليورانيوم الايراني الى بلاده لتجنب فرض مزيد من العقوبات على إيران. أكد اودغان: "في الواقع ، لا يوجد سلاح نووي في إيران الآن ، لكن إسرائيل ، التي تقع أيضًا في منطقتنا ، تمتلك أسلحة نووية. تركيا على مسافة واحدة من كليهما".









واحدة من اشهر الازمات فى التوافق الكولونالى التركى الايرانى ظهرت فى استضافه تركيا أكبر دولة عضو في الناتو في المنطقة ، إنشاء درع صاروخي لحلف الناتو في سبتمبر 2011. وقد تسبب إنشاء درع دفاع الناتو في أزمة بين تركيا وإيران. زعمت إيران أن الدرع الصاروخي لحلف الناتو هو مؤامرة أمريكية لحماية إسرائيل من أي هجوم مضاد إذا استهدفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك ، صرح آية الله علي خامنئي المرشد الاعلى للثوره الايرانيه أنه يجب على تركيا إعادة التفكير في سياساتها بشأن سوريا ودرع دفاع الناتو وتعزيز العلمانية في العالم العربي بعد الربيع العربي . كما عبر اللواء الإيراني يحيى رحيم صفوي المستشار العسكرى للمرشد وكان لمدة عشر سنوات رئيس الحرس الثورى حتى 2007 عن رأيه في الموقف حيث صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط "سلوك رجال الدولة الأتراك تجاه سوريا وإيران خطأ ، وأعتقد أنهم يتصرفون بما يتماشى مع أهداف أمريكا" .









وأضاف "اذا لم تنأى تركيا بنفسها عن هذا السلوك السياسي غير التقليدي فستجعل الشعب التركي يبتعد اورغان محليا وعن الدول المجاورة مثل سوريا والعراق كما سيدفع ايران الى ان تعيد تقييم علاقاتها السياسية." صرحت تركيا أن نظام الناتو لا يتسبب في تهديد دولة أو استهداف أي دولة بعينها. أصر وزير الدفاع الوطني التركي ، عصمت يلماظ ، على أن هدف نظام الدفاع الصاروخي لحلف الناتو هو تأمين أوروبا ، مضيفًا أنه أيضًا من أجل أمن تركيا. في 23 أكتوبر 2011 ، حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقه هيلاري كلينتون: "إيران ستخطئ في تقدير الحسابات بشكل سيئ اذا لم تقبل وجودنا فى المنطقة بأكملها وتواجدنا في العديد من البلدان ، سواء في القواعد أو في التدريب مع حلفاء الناتو ، مثل تركيا". في نوفمبر 2011 ، هدد رئيس قسم الطيران في الحرس الإيراني بضرب تركيا إذا هاجمت دول أخرى إيران.









في الماضي، علاقات تركيا مع إسرائيل تسببت الخلافات بين مختلف أنقرة و طهران . ومع ذلك ، فإن موقف تركيا المحايد نسبيا فيما يتعلق بالنزاعات بين إسرائيل وإيران ضمن الحفاظ على العلاقات الثنائية الودية. تشير التجارة المتنامية بين تركيا وإيران إلى رغبة البلدين في تعزيز العلاقات المتبادلة. علما ان علاقات تركيا مع إسرائيل تدهورت بعد حرب غزة (2008-2009) ، وغارة أسطول غزة (2010) والنزاع بين إسرائيل وغزة 2014. من عام 2010 إلى عام 2016 ، لم يكن لتركيا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على مستوى السفراء . وفى اطار التحول الاقليمى والدولى فى سياق تنمية الدور الكولونالى التركى ، في 28 يونيو 2016 ، وقعت تركيا وإسرائيل اتفاقية لتطبيع العلاقات ، والتي تضمنت صندوق تعويض بقيمة 20 مليون دولار من إسرائيل إلى العائلات التركية المتضررة من هجوم أسطول متجه إلى غزة ، وعودة السفراء في نهاية المطاف والمحادثات الأولية حول طبيعي انبوب الغاز. كما وتوترت العلاقات الكولوناليه التركيه الايرانيه في بعض الأحيان على حزب العدالة والتنمية بسبب التدخل الحكومي الفاعل في النزاعات الإقليمية بين الشيعة و سنة الجماعات منذ مطلع الربيع العربي . وصار واضحا إيران تدعم بقوة الحكومة السورية لبشار الأسد والتى شكلت في معظمها من العلويين ، في حين أن الحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا الذي له جذور في الإسلام السياسي يدعم المعارضة السورية والتى شكلت في معظمها من المسلمين السنة. دعمت كل من تركيا وإيران الثورة المصرية عام 2011 وحكومة محمد مرسي اللاحقة ، وأدانت استعادة الاستقرار السياسي والاستراتيجى بقيادة الرئيس السيسى وثوره 30 يونيو.









خلال التدخل العسكري 2015 في اليمن ، دعمت إيران وتركيا جماعات متنافسة (الشيعة والسنة، على التوالي)، مما أدى إلى تبادل الخطابات الرسمية العدائيه بين رجب طيب أردوغان و محمد جواد ظريف . وذكر أردوغان أن "إيران والجماعات الإرهابية يجب أن تنسحب" ورد ظريف بأن "تركيا ترتكب أخطاء استراتيجية". ومع ذلك، بعد بضعة أيام، وذهب أردوغان إلى طهران لإجراء محادثات حول تحسين العلاقات التجارية التركية-الإيرانية وكان في استقباله خامنئي و روحاني .









كما أدت الأهداف الجيوبلوتكيه لكولوناليه المختلفة لتركيا وإيران في سوريا والعراق إلى زيادة التوتر الاقليمى. تم نشر وجهات النظر المعادية لإيران من قبل وسائل الإعلام التركية مثل Yeni Akit و Yeni Şafak بسبب الدور الإيراني خلال معركة حلب (2012-16). كان تركيب تركيا لرادار الناتو لتتبع الأنشطة الإيرانية اثر فى زياده العداء حيث صرح محمود أحمدي نجاد بأن نظام دفاع الناتو المنتشر في جنوب شرق تركيا يهدف إلى حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية الإيرانية. سارعت إيران إلى إدانة محاولة الانقلاب التركي عام 2016 ، مما أدى إلى تحسين العلاقات بين البلدين. منذ يناير 2017 فصاعدًا ، تعاونت تركيا بشكل وثيق مع إيران وروسيا في محادثات أستانا لتسويه الحرب الأهلية السورية .









تعززت العلاقات الكولوناليه بين تركيا وايران من خلال انشاء تحالف ثلاثى مع قطر 2017 ، حيث دعمت كلا البلدين قطر في نزاع مع المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة ومصر. أدانت تركيا احتجاجات إيران 2017-2018 ، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بالتدخل في الشؤون الإيرانية الداخلية. في فبراير 2019 ، رفضت تركيا دعوة من الولايات المتحدة لحضور قمة في وارسو بشأن مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط ، على أساس أنها "تستهدف دولة واحدة".. ومع ذلك ، عانت المصالحة من انتكاسة كبيرة عندما شنت تركيا هجومًا عسكريًا ضد روج آفا والحكومة السورية. بدأت إيران ، التي هي في حالة جيدة مع تركيا منذ الانقلاب ، في انتقاد وإدانة تركيا لغزو سوريا وانتهاكها لحقوق الأراضي السورية.









أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن معارضته للهجوم الذي اعتبره انتهاكًا لسيادة سوريا. بالإضافة إلى ذلك ، ألغى رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني رحلته المقررة إلى تركيا. أدى عدم ثقة إيران وتركيا ببعضهما البعض إلى عرقلة تحقيق أهدافهما الاقتصادية والسياسية المختلفة.









إن تتنافس الدولتين الكولونالى على النفوذ في آسيا الوسطى و القوة فى اوراسيا ، وخاصة الجمهوريات المسلمة ، يمنعهما أن يصبحا حليفين استراتيجيين على المدى الطويل.











