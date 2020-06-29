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مندوب روسيا بمجلس الأمن: ندعم التفاوض وجهود الأطراف الثلاث بسد النهضة ..فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:25 م
مندوب روسيا بمجلس
مندوب روسيا بمجلس الامن
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محمد حليم قنديل

قال فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا في مجلس الأمن، إن المجتمع الدولي يدعم العملية التفاوضية والجهود التي حدثت في الفترة السابقة من جميع الأطراف.


وأضاف فاسيلي نيبينزيا، أثناء كلمته في جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة قضية سد النهضة، أنه لابد إيجاد حلول مناسبة لجميع الأطراف المشتركة في قضية سد النهضة.


وتابع مندوب روسيا في مجلس الأمن، أنه لابد من الحفاظ على المبدأ حتي يكون هناك اتفاق يرضي جميع الأطراف في عملية ملء السد والحفظ على أمنه.


وأوضح فاسيلي نيبينزيا، أنه يجب أن تكون هناك جهود خارجية عدالة كما فعلتها الولايات المتحدة الأمريكية.


وأشار إلي أنه نؤكد أهمية إيجاد حلول مقبولة للأطراف الثلاث بملف سد النهضة.

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