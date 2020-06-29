عن تشغيل السد.. سامح شكري: نمد يد الصداقة لأشقائنا وننتظر حسن النية.. فيديو

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مجلس الأمن يظل الأهم في حفظ السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن مصر اتجهت بتلك القضية لمجلس الأمن وسنظل فى التفاوض.





اقرأ أيضا | في مجلس الأمن.. سامح شكري: بلادنا الأكثر شحا في المياه



وأضاف شكري خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس أمام مجلس الأمن أن ملء السد بشكل أحادى ودون اتفاق مع مصر يهدد دولتى المصب كما أن تشغيل هذا السد سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية مدمرة ويعرض الملايين لمخاطر اقتصادية وترتفع معدلات البطالة والجريمة والهجرة غير الشرعية فضلا عن التأثير عن النظم البيئية.





وتابع وزير الخارجية المصري أن كل هذه المخاطر التى تلوح تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولى دعم أي مبادرة تعمل على إزالة هذا الخطر والتهديد الذي يلوح فى الأفق.

اقرأ أيضا | مندوب إندونيسيا بمجلس الأمن يدعو مصر والسودان وأثيوبيا البعد عن اتخاذ خطوات أحادية



وأشار سامح شكري إلى أن مصر ستدافع عن البقاء وهو مسألة حتمية ونناشد مجلس الأمن على التفاوض بحسن نية على التفاوض لحل مشكلة سد النهضة مؤكدا أن مصر تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن ينص على دعوة الدول الثلاث التوصل لاتفاق حول سد النهضة فى خلال أسبوعين.





وقال وزير الخارجية ‘نه فى الوقت الذي نمد يد الصداقة لأشقائنا وننتظر من إخواننا أن يبادروا حسن النية بمواردنا المائية المشتركة ونؤمن أن تحترم إثيوبيا حق مصر في مياه النيل.

اقرأ أيضا | فرنسا تدعو لحل أزمة سد النهضة بشكل ودي



