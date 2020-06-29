AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عن تشغيل السد.. سامح شكري: نمد يد الصداقة لأشقائنا وننتظر حسن النية.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:05 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
Advertisements
محمود محسن
أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مجلس الأمن يظل الأهم في حفظ السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن مصر اتجهت بتلك القضية لمجلس الأمن وسنظل فى التفاوض.



وأضاف شكري خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس أمام مجلس الأمن أن ملء السد بشكل أحادى ودون اتفاق مع مصر يهدد دولتى المصب كما أن تشغيل هذا السد سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية مدمرة ويعرض الملايين لمخاطر اقتصادية وترتفع معدلات البطالة والجريمة والهجرة غير الشرعية فضلا عن التأثير عن النظم البيئية.

وتابع وزير الخارجية المصري أن كل هذه المخاطر التى تلوح تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولى دعم أي مبادرة تعمل على إزالة هذا الخطر والتهديد الذي يلوح فى الأفق.
وأشار سامح شكري إلى أن مصر ستدافع عن البقاء وهو مسألة حتمية ونناشد مجلس الأمن على التفاوض بحسن نية على التفاوض لحل مشكلة سد النهضة مؤكدا أن مصر تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن ينص على دعوة الدول الثلاث التوصل لاتفاق حول سد النهضة فى خلال أسبوعين.

وقال وزير الخارجية ‘نه فى الوقت الذي نمد يد الصداقة لأشقائنا وننتظر من إخواننا أن يبادروا حسن النية بمواردنا المائية المشتركة ونؤمن أن تحترم إثيوبيا حق مصر في مياه النيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح شكري: تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة جعلنا نبحث خيارات سياسية أخرى

النائب مصطفى الجندى يشيد بتصريحات وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

سامح شكري: إثيوبيا تزيد العداء وعلى مجلس الأمن منعها من ملء السد

إجراءاتنا ستكون صريحة وواضحة.. سامح شكري في حوار مع أسوشيتد برس: إثيوبيا تزيد العداء والتصعيد.. على مجلس الأمن منعها من ملء سد النهضة.. ولم نهدد بعمل عسكري

اللجنة العربية بالبرلمان: رد "سامح شكرى" على الاتهامات الإثيوبية يؤكد استعداد مصر للتفاوض

سامح شكري: مصر لجأت لمجلس الأمن في ملف سد النهضة لمنع التصعيد

ترشيحاتنا

سامح شكري يرد بقوة على اتهامات مندوب إثيوبيا لمصر أمام مجلس الأمن

ليس عبدالله السعيد .. مهيب عبد الهادي يعلن اسم صفقة الزمالك القوية الجديدة

محمود الخطيب يتخطي فايلر ويطالب باستمرار "أزارو" في الأهلي .. فيديو

بحجة الأرواح الشريرة.. رجل يغتصب طفلة أثناء ولادة زوجته

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة

أمير كرارة يرد على تصريحات يوسف الشريف حول مسلسل الاختيار.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة