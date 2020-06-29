Sour candy لـ ليدي جاجا تحقق 66 مليون مشاهدة في شهر .. فيديو

حققت اغنية sour candy للنجمة العالمية ليدي جاجا و فريق blackpink ٦٦ مليون مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.









وحقق ألبوم النجمة العالمية ليدي جاجا الجديد Chromatica أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهر على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.





اقرأ ايضا





وتصدرت ليدي جاجا لائحة بيلبورد الموسيقية بألبومها الجديد الذي يحمل اسم Chromatica الذي طرح قبل أسابيع، لتسجل نجاحا جديدا في مسيرتها الفنية.



