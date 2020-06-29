أخبار الزمالك| دونجا يوقع رسميا .. والفيفا يصفع الأبيض .. ورسالة مؤثرة لـ صالح جمعة

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم، الاثنين 29-6-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاء أبرزها:





أعلن الإعلامى إبراهيم فايق انتقال لاعب فريق بيراميدز نبيل دونجا إلى نادى الزمالك عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ألزم نادي الزمالك بدفع مستحقات مالية للمدرب العام بيير أندريه شورمان ومدرب الحراس توماس جروتر اللذين تواجدا في الجهاز الفني للسويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق.





علق حازم إمام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قرار عودة صالح جمعة لاعب وسط الأهلى للتدريبات الجماعية للفريق من جديد خلال الفترة المقبلة بعد غياب طويل بسبب عدم التزامه .



