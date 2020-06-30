بسبب فان دايك.. إبراهيم سعيد يرد على سخرية الصحف الإنجليزية منه.. فيديو

أكد إبراهيم سعيد ، نجم منتخب مصر السابق، أنه لم يقصد الإساءة للدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.









وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "لم أقصد الإساءة لـ فان دايك ، والصحف الإنجليزية تناولت الموضوع من ناحية العداوة بين فريق ليفربول وايفرتون وتعرضت للانتقادات".





وأضاف: "فان دايك لديه مدرب من العيار الثقيل وهو يورجن كلوب إلى جانب لاعبين فى الفريق يساعدونه على التألق، ومن وجهة نظري كوليبالي مدافع نابولي أفضل منه".









وكانت صحف إنجليزية سخرت من تصريح إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، بأنه أفضل من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في مركز الدفاع.









وعنونت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية "مدافع إيفرتون السابق الذي فشل في اللعب للنادي يعتقد أنه أفضل من فان ديك".