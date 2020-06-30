أخبار الحوادث.. حبس والدة طفلة فيصل القتيلة بتهمة الزنا.. حبس أب عذب طفلته الرضيعة في الإسماعيلية

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية ومن أبرزها :









أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس والدة طفلة فيصل التي قلتها سباك وعامل وأذابا جثتها في مادة كاوية 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعدما اتهمها زوجها والد الطفلة بالزنا لعلاقتها غير الشرعية بالمتهم الأول.









أمر المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية حبس المتهم " اسماعيل . ع.ا" 25 عام عامل خردة 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع في قتل طفلته الرضيعة، بعد أن قام بتعذيبها وإطفاء السجائر في جسدها والقاء الماء المغلي علي رأسها.









شهد مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، واقعة مؤسفة، حين أقدم أسرة مريضة مصابة بفيروس كورونا بالتعدي على الطاقم الطبي بالمستشفى بالسب والشتم والضرب، معتقدين تأخر الطاقم الطبي في إتمام عملية الولادة الخاصة بها.









إنسانية الرئيس السيسي ومواقفه تجعل الجميع يقف له احتراما بعد مرور السنوات ولم ينس الشهيد هشام بركات ولا عائلته ولم ينس حجم التضحية التي قدمها الراحل البطل محاكي الشعب هشام بركات للوطن ومواقفه البطولية ضد جماعة الإخوان الإرهابي









هنأ المستشار حمدي معوض عبد التواب عضو مجلس إدارة نادى القضاة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بمرور 7 سنوات على 30 يونيو، التي عبرت عن إرادة شعب مصر العظيم، وأبهرت العالم أجمع لما قدمه المصريون في سبيل تصحيح المسار واسترداد الوطن من الجماعات الظلامية والإرهابية دعاة التطرف، الذين حاولوا اختطاف الدولة والسيطرة على مؤسساتها.









شهدت قرية منشية السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية واقعة مؤسفة، حيث لقي شخص مصرعه على يد ابن عمه بعد مشاجرة بينهما بسبب مشاجرة بين الأطفال بسبب الطائرات الورقية.









تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين لقيامهما بالتنمر على أحد الأشخاص وتصوير الواقعة وتداولها على موقع "فيسبوك".









أستكملت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " التخابر مع داعش ليبيا".







