عبد التواب يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو.. ويؤكد: استردت مصر من الجماعة الإرهابية.. صور

هنأ المستشار حمدي معوض عبد التواب عضو مجلس إدارة نادى القضاة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بمرور 7 سنوات على 30 يونيو ، التي عبرت عن إرادة شعب مصر العظيم، وأبهرت العالم أجمع لما قدمه المصريون في سبيل تصحيح المسار واسترداد الوطن من الجماعات الظلامية والإرهابية دعاة التطرف، الذين حاولوا اختطاف الدولة والسيطرة على مؤسساتها. نادى





وأَضاف عبد التواب، أن ثورة 30 يونيو جاءت لتؤكد تلاحم جميع المصريين معًا من أفراد الشعب العظيم والقوات المسلحة لإنقاذ مصر من الإخوان، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك انحياز القوات المسلحة للشعب المصري، مضيفًأ ستظل رمزا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش في استعادة المجد والكرامة الإنسانية.









وتابع عبد التواب، إن قضاة مصر كانوا وسيظلوا على الدوام في مصاف المدافعين عن دولتهم وشعبهم، ولا ينسى لهم الشعب موقفهم في ثورة 30 يونيو وحمايتهم للشرعية الدستورية والقانونية وتماسك مؤسسات الدولة.





وأَضاف أن القضاة شكلوا صفًا واحدًا، خلف نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، وخاضوا معارك ضارية ضد جماعة الإخوان الإرهابية دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية، في محاولة الجماعة الإرهابية إقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، فضلا عن التصدي للإعلان الدستوري الذي كان أصدره المعزول محمد مرسي ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة.





وأِشار عبد التواب إلى أنه قام بإعلان الرئيس المعزول محمد مرسي والمستشار أحمد سليمان – وزير العدل آنذاك- والمستشار طلعت عبد الله – النائب العام آنذاك- والمستشار حامد عبد الله – رئيس مجلس القضاء الأعلى آنذاك- بالحكم الصادر في الدعوي رقم 3980 لسنة 129 ق استئناف عالي القاهرة، والذي قضى بإلغاء قرار المعزول رقم 386 لسنة 2012 بتعيين طلعت عبد الله نائبًأ عامًا وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.