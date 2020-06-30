البداية من الصين أيضا.. فيروس يقترب أن يكون جائحة جديدة تهدد العالم

تعد ( G4 EA H1N1) هي سلالة الإنفلونزا الجديدة التي تحملها الخنازير، والتي يمكن أن تصيب البشر مما يسبب أمراضا تنفسية مماثلة لأنفلونزا الخنازير التي انتشرت في معظم دول العالم منذ سنوات .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السلالة الجديدة من الفيروس تحملها الخنازير وتتشابه جينيا مع أنفلونزا الخنازيرالتي انتشرت منذ سنوات و حاولت بلاد العالم ردعها و انتاج اللقاح المعالج لها .

و أضاف العلماء أن ذلك النوع الجديد يتسبب في أمراض الجهاز التنفسي ، و قد يشكل أزمة جديدة في العالم إذا لم يتمكن الأطباء إجراء الأبحاث العلمية بشكل سريع لإنقاذ الموقف .





وأشار الباحثون إلى أن ذلك الفيروس الجديد قد يشكل جائحة جديدة قد تزور بلاد العالم كله ، و قد يكون أخطر من فيروس كورونا .



