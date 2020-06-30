البداية من الصين أيضا.. فيروس يقترب أن يكون جائحة جديدة تهدد العالم

تعد (G4 EA H1N1) هي سلالة الإنفلونزا الجديدة التي تحملها الخنازير، والتي يمكن أن تصيب البشر مما يسبب أمراضا تنفسية مماثلة لأنفلونزا الخنازير التي انتشرت في معظم دول العالم منذ سنوات .
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السلالة الجديدة من الفيروس تحملها الخنازير وتتشابه جينيا مع أنفلونزا الخنازيرالتي انتشرت منذ سنوات و حاولت بلاد العالم ردعها و انتاج اللقاح المعالج لها .
و أضاف العلماء أن ذلك النوع الجديد يتسبب في أمراض الجهاز التنفسي ، و قد يشكل أزمة جديدة في العالم إذا لم يتمكن الأطباء إجراء الأبحاث العلمية بشكل سريع لإنقاذ الموقف .
وأشار الباحثون إلى أن ذلك الفيروس الجديد قد يشكل جائحة جديدة قد تزور بلاد العالم كله ، و قد يكون أخطر من فيروس كورونا .
جدير بالذكر أن ذلك الفيروس ظهر في أجهزة التنفس الخاصة بالخنازير في الصين و يحتمل ان ينتقل إلى البشر و يصبح جائحة جديدة أخطر من كورونا .