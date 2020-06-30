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رياضة

رفضت إهانة الخطيب.. عبد الحميد حسن: الدرندلي سبب رحيلي عن قناة الأهلي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:23 ص
عبد الحميد حسن
عبد الحميد حسن
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محمد رشاد
كشف عبد الحميد حسن، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، كواليس وأسرار رحيله عن قناة النادي الأهلي فى الفترة الأخيرة .


وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: " خالد الدرندلي سبب رحيلي عن قناة الأهلي بسبب بوست نشرته على صفحتي بالفيسبوك" .


وأضاف :  "رئيس القناة لم يعلم برحيلي إلا بعد إبلاغه بالقرار من أحد المسئولين".


وأوضح: "رفضت الاعتذار من أجل العودة إلى قناة النادي الأهلى، ورحلت أثناء المجلس السابق؛ بسبب رفضي إهانة الخطيب، لكن تلقيت اتصالات بالعودة إلى قناة الأهلى مؤخرًا".
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