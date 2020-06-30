رفضت إهانة الخطيب.. عبد الحميد حسن: الدرندلي سبب رحيلي عن قناة الأهلي

كشف عبد الحميد حسن، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، كواليس وأسرار رحيله عن قناة النادي الأهلي فى الفترة الأخيرة .
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: " خالد الدرندلي سبب رحيلي عن قناة الأهلي بسبب بوست نشرته على صفحتي بالفيسبوك" .
وأضاف : "رئيس القناة لم يعلم برحيلي إلا بعد إبلاغه بالقرار من أحد المسئولين".
وأوضح: "رفضت الاعتذار من أجل العودة إلى قناة النادي الأهلى، ورحلت أثناء المجلس السابق؛ بسبب رفضي إهانة الخطيب، لكن تلقيت اتصالات بالعودة إلى قناة الأهلى مؤخرًا".