لا أحد يضع مصر أمام اختبار.. أحمد موسى يشيد بكلمة سامح شكري في مجلس الأمن

أشاد الإعلامي أحمد موسى بكلمة سامح شكري وزير الخارجية، أمام مجلس الأمن، مؤكدا أن وزير الخارجية رجل عظيم ووجه رسائل قوية من خلال كلمته.









وقال "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن سامح شكري أكد امام مجلس الأمن أن حقنا في الحفاظ على المياه ليس اختيارا ، متابعا "اللي بيحبنا نحبه واللي يكرهنا نكرهه".









وأضاف أننا توجهنا لمجلس الامن؛ لأن ما تقوم به إثيوبيا يهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يضع مصر أمام اختبار.





وأشار إلى أن مندوب إثيوبيا أمام مجلس الأمن حاول خداع مجلس الامن، مضيفا أن المندوب الاثيوبي يتنصل من المسئولية ويروج الاتهامات الباطلة، لأنه لم يقرأ إعلان المبادئ.





وشدد على أن مصر تحترم القوانين والتعهدات والالتزامات الدولية، منوها إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياه حوالي 560 مترا مكعبا سنويا، ونحن على قائمة الدول التي تعاني من الشح المائي.