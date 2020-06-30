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أخبار العالم

شروط حصول المرأة السعودية على رخصة السيارة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:12 ص
شروط حصول المرأة
شروط حصول المرأة السعودية على الرخصة
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ميـــس رضــا
أتاحت ‏إحدى المدارس بالمملكة العربية السعودية الشهيرة لتعليم قيادة السيارات، التسجيل للمرأة السعودية عبر البوابة الإلكترونية، عبر دورات عملية ونظرية، تنتهي بالحصول على الرخصة.


وحول الاشتراطات للمتقدمة؛ ضرورة خلوها من الأمراض والعاهات التي تحد من قيادتها للمركبات المرخص قيادتها، وألا تكون قد سبق أن حكم عليها قضائيًا، وألا يقل عمرها للحصول على رخصة قيادة المركبة عن 18 عامًا. وكذلك أن يتم تقديم طلب الالتحاق عبر المنصة الإلكترونية للمدرسة https://alshemaisy-driving.com/Home/Index مستوفاة كامل البيانات المطلوبة.


‏وكانت مدرسة الشميسي لتعليم القيادة؛ دعت- في وقت سابق- إلى عدم الحضور لمقر المدرسة للتسجيل، مبينة أنه لا يوجد أي تسجيل ورقي، مؤكدة أن كل مراحل التسجيل تتم عبر منصة المدرسة للتسجيل الرسمي دون الحضور لمقرها.
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