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رياضة

الإجمالي يرتفع إلى 7 حالات.. ظهور إصابتين جديدتين بكورونا في نادي طنطا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:31 ص
لاعبو نادي طنطا
لاعبو نادي طنطا
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حسام الحارتي
أصدر نادي طنطا  بيانا رسميا منذ قليل ، أعلن فيه اكتشاف اصابة لاعب جديد في صفوف الفريق وأحد أعضاء الجهاز الفني بفيروس كروونا.


وخضع لاعبو طنطا للمسحة الأولي يوم الثلاثاء الماضي والتي أسفرت نتيجتها عن إصابة 3 من اللاعبين و2 من الجهاز الفني .




وقال أيمن المزين، المدير الفني لفريق الكرة بنادي طنطا، أن هناك 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا، ظهرت بعد إجراء المسحة الأولى.


وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" هناك 3 لاعبين مصابون بكورونا بالإضافة إلى 2 من الجهاز الفني".


وواصل:" عودة الدوري صعبة للغاية، فالأمر لا يمكننا السيطرة عليه، وضيق الوقت بسبب زيادة الحالات في الدوري المصري يحول دون إكمال المسابقة.
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