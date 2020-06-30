الإجمالي يرتفع إلى 7 حالات.. ظهور إصابتين جديدتين بكورونا في نادي طنطا

أصدر نادي طنطا
بيانا رسميا منذ قليل ، أعلن فيه اكتشاف اصابة لاعب جديد في صفوف الفريق وأحد أعضاء الجهاز الفني بفيروس كروونا.
وخضع لاعبو طنطا للمسحة الأولي يوم الثلاثاء الماضي والتي أسفرت نتيجتها عن إصابة 3 من اللاعبين و2 من الجهاز الفني .
وقال أيمن المزين، المدير الفني لفريق الكرة بنادي طنطا، أن هناك 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا، ظهرت بعد إجراء المسحة الأولى.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" هناك 3 لاعبين مصابون بكورونا بالإضافة إلى 2 من الجهاز الفني".
وواصل:" عودة الدوري صعبة للغاية، فالأمر لا يمكننا السيطرة عليه، وضيق الوقت بسبب زيادة الحالات في الدوري المصري يحول دون إكمال المسابقة.