الإجمالي يرتفع إلى 7 حالات.. ظهور إصابتين جديدتين بكورونا في نادي طنطا

أعلن فيه اكتشاف اصابة لاعب جديد في صفوف الفريق وأحد أعضاء الجهاز الفني بفيروس كروونا.

وخضع لاعبو طنطا للمسحة الأولي يوم الثلاثاء الماضي والتي أسفرت نتيجتها عن إصابة 3 من اللاعبين و2 من الجهاز الفني .

وقال أيمن المزين، المدير الفني لفريق الكرة بنادي طنطا، أن هناك 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا، ظهرت بعد إجراء المسحة الأولى.









وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" هناك 3 لاعبين مصابون بكورونا بالإضافة إلى 2 من الجهاز الفني".