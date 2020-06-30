الاتحاد المصري العام للرياضة يدعم الأعضاء المتفاعلين بأدوات ممارسة الرياضة

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع - عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عماد البناني- دعم الهيئات والأعضاء المتفاعلين في أنشطة الاتحاد، بأدوات ممارسة الرياضة.





كما قرر الاتحاد العام توفير الملابس اللازمة لجميع الأعضاء المتفاعلين على مستوى الجمهورية من اسوان إلى الاسكندرية وسيناء.





يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بعودة النشاط الرياضي علي أن يتم تكليف الهيئات الأعضاء بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



