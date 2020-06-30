تسلم الأيادي الأبرز وبشرة خير تقلب الموازين.. 8 أغاني خلَّدت ثورة 30 يونيو

تحتفل مصر اليوم، السبت، بذكرى ثورة 30 يونيو التي خرج فيها المصريون لكي يطالبوا بالحرية ورحيل جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد مرسي.





وظهرت عدد من الأغانى الوطنية منذ اندلاع ثورة 30 يونيو بعضها كان يهتف للجيش، متمثلا فى المشير عبد الفتاح السيسى- وقتها- و البعض الاخر قدمها تعبيرا منه عن فرحته باسترداد الثورة بعد ان سلبها الاخوان.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الأغاني الوطنية التي ميزت ثورة 30 يونيو.





تسلم الأيادى





كانت البداية مع اغنية " تسلم الايادى " و التى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها حيث شارك فيها العديد من المطربين منها هشام عباس و غادة رجب و مدحت صالح و مصطفى كامل و سومة و غيرها من المطربين الذين تحمسوا لفكرة المطرب مصطفى كامل و كانت موجهة الى الجيش المصرى الذى حمى البلاد فى ثورتيه.





تسلم الأيادى"، من تأليف وألحان مصطفى كامل، وغناء كل من حكيم وغادة رجب، وسومة، وخالد عجاج ومصطفى كامل، وهشام عباس وإيهاب توفيق.





تسلم إيدينك



قدم بعدها المطرب الامارتى حسين الجسمى اغنية «تسلم ايدينك» التى سجلها قبل ثورة يونيو بشهرين تقريبًا، وقدمها فى حفل باحدى الجامعات بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكان حاضرًا وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وفسرها البعض أن الاغنية تنبأت بما حدث فى 30 يونيو، بخلاف الأغانى الكثيرة التى جاءت تمجيدًا لموقف الجيش وقائده.





أغنية تسلم إيدينك، لـ سحين الجسمي، من كلمات: نادر عبدالله، ألحان: وليد سعد، توزيع: طارق عبد الجابر، وتقول بداية كلمات الأغنية: « تسلـــم يدينـــــك .. ياللي فــي حـب مصــر بتضحــي بسنيــنك .. ياللي انت وفيت وعـــد كـــان بينهـا وبينـك .. ياللي انت كنـت شايلــها دايمــا جـوه عينـك».





يا مصريين





وغنت الفنانة آمال ماهر، أغنيتها الوطنية "يا مصريين"، التي جائت قبل 30 يونيو، لكنها كانت اشهر الأغاني التي حركت حماس الشعب المصري للقيام بثورتهم، وهي من كلمات: تامر حسين، وألحان: عمرو مصطفى، وتم تسجيلها على جزءين، ولاقت هذه الأغنية رواجا كبيرا بين الناس، وقام عمرو مصطفى بتسجيلها بصوته بعد النجاح الساحق الذي حققته.



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