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رياضة

بعد شائعة إصابته بكورونا.. أول رد من باسم مرسى عبر إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:31 ص
باسم مرسى
باسم مرسى
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شيماء عبد السلام
نشر اللاعب باسم مرسى لاعب نادى الإنتاج الحربى صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وجاء ذلك بعدما انتشرت عدة شائعات أمس بإصابته بكورونا.

وظهر باسم مرسى فى الصورة مبتسمًا مما طمأن جمهوره.

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فيما أكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي أن نتائج الفريق ظهرت سلبية باستثناء حالة إيجابية لأحد أفراد الجهاز الطبي وتم عزله وحالته مستقرة.

وأضاف أن رئيس النادي طلب منهم عدم الإدلاء بأى تصريح إلا عقب ظهور نتائج الفريق والتي ظهرت سلبية لجميع اللاعبين.

وتابع أن هناك تدريبات قوية لـ المهاجمين والمدافعين من أجل الإعداد الجيد لعودة الدوري، مشددا على أن رئيس النادي شكر اللاعبين على الموافقة على تخفيض رواتبهم 30% في الفترة الحالية حيث تقرر صرف رواتبهم بشكل كامل تقديرا لهم.
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