بعد شائعة إصابته بكورونا.. أول رد من باسم مرسى عبر إنستجرام.. شاهد

وجاء ذلك بعدما انتشرت عدة شائعات أمس بإصابته بكورونا.





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فيما أكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي أن نتائج الفريق ظهرت سلبية باستثناء حالة إيجابية لأحد أفراد الجهاز الطبي وتم عزله وحالته مستقرة.







وأضاف أن رئيس النادي طلب منهم عدم الإدلاء بأى تصريح إلا عقب ظهور نتائج الفريق والتي ظهرت سلبية لجميع اللاعبين.





وتابع أن هناك تدريبات قوية لـ المهاجمين والمدافعين من أجل الإعداد الجيد لعودة الدوري، مشددا على أن رئيس النادي شكر اللاعبين على الموافقة على تخفيض رواتبهم 30% في الفترة الحالية حيث تقرر صرف رواتبهم بشكل كامل تقديرا لهم.