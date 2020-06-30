انفجار إيران.. إصابة قائد ميليشيا الحرس الثوري

أعلنت إيران عن إصابة قائد الحرس الثوري الإيراني في الانفجار الذي وقع، اليوم الثلاثاء، في بلوشستان جنوب شرقي إيران.
وأفادت وكالة أنباء "فارس" عن النائب في مجلس الشورى الإسلامي، فداحسين مالكي، بأن "تفجیرا إرهابيا استهدف سيارتين للحرس الثوری في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أسفر عنه إصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة".
وأعلن تنظيم "جيش العدل" البلوشي المعارض للنظام الإيراني، مسئوليته عن الانفجار، ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بيانًا للتنظيم يعلن فيه مسئوليته عن الهجوم، مشيرًا إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل "مجتبى مير شكار" قائد قوات التعبئة (البسيج) في منطقة كورين".
وأضاف البيان أن الهجوم أدى إلى إحراق 3 سيارات تابعة لقوات البسيج وهي ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني.