انفجار إيران.. إصابة قائد ميليشيا الحرس الثوري

أعلنت إيران عن إصابة قائد الحرس الثوري الإيراني في الانفجار الذي وقع، اليوم الثلاثاء، في بلوشستان جنوب شرقي إيران.









وأفادت وكالة أنباء "فارس" عن النائب في مجلس الشورى الإسلامي، فداحسين مالكي، بأن "تفجیرا إرهابيا استهدف سيارتين للحرس الثوری في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أسفر عنه إصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة".







