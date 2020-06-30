لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات لبواقي الشاي غير متوقعة

يبدأ الكثير منا يومه بكوب من الشاي للحفاظ على مستويات الطاقة عالية، لكن ينتهي بنا الأمر برمي أوراق الشاي بعد تحضير الشراب، ولكن هل تعلم أنه يمكنك إعادة استخدامها؟





إليك كيفية استخدام أوراق الشاي المستخدمة لبعض الاستخدامات غير المتوقعة، ومنها:









خذ أوراق الشاي المستخدمة في فنجان واغسلها حتى تكون خالية من أي بقايا من السكر والتوابل مثل الزنجبيل أو الهيل.





* بعد الشطف ، اسكب بعض الماء العذب على أوراق الشاي





* اغلي الخليط. بمجرد الانتهاء ، أطفئ اللهب.





* يصفى ويترك ليبرد. بمجرد أن يبرد ، اسكبه في زجاجة رذاذ. الآن يمكنك استخدام الخليط لتنظيف وتطهير الأسطح، إنها طريقة جيدة للحفاظ على لمعان الأثاث الخشبي القديم وجعله يبدو نظيفًا وجديدًا، و يساعد الخليط أيضًا على تنظيف المرايا والأواني الفخارية البيضاء.





* يمكن أن تكون أوراق الشاي المنقوعة سمادًا جيدًا للنباتات المزروعة، وذلك لأن التانين في أوراق الشاي يزيد من مستويات الحموضة في التربة مما يساعد على نمو النباتات مثل الورود.





* يمكن أيضًا دمجها مع المزيد من الماء ، وتبريدها وتصفيتها لاستخدامها كمكيف طبيعي معتدل للشعر. ومع ذلك ، عندما تجففي شعرك بالمنشفة ، استخدمي منشفة منفصلة داكنة اللون لأنها قد تلطخ.





* كما أنها جيدة في امتصاص الرطوبة الزائدة. الخدعة هي ترك وعاء من أوراق الشاي المجفف المستخدم في خزائن عرضة للرطوبة. تؤدي إضافة بضع قطرات من الزيت العطري إلى الأوراق إلى الحفاظ على رائحة الخزانات بشكل أفضل حيث تنشر الأوراق الرائحة برفق. ولكن تذكر دائمًا استبدال أوراق الشاي كل بضعة أسابيع.





* يمكنك أيضًا وضع أوراق الشاي المجفف في وعاء صغير في الثلاجة للحفاظ على رائحتها منعشة واستبدالها لامتصاص الرائحة