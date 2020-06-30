AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات لبواقي الشاي غير متوقعة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يبدأ الكثير منا يومه بكوب من الشاي للحفاظ على مستويات الطاقة عالية، لكن ينتهي بنا الأمر برمي أوراق الشاي بعد تحضير الشراب، ولكن هل تعلم أنه يمكنك إعادة استخدامها؟

إليك كيفية استخدام أوراق الشاي المستخدمة لبعض الاستخدامات غير المتوقعة، ومنها:


خذ أوراق الشاي المستخدمة في فنجان واغسلها حتى تكون خالية من أي بقايا من السكر والتوابل مثل الزنجبيل أو الهيل.

* بعد الشطف ، اسكب بعض الماء العذب على أوراق الشاي

*  اغلي الخليط. بمجرد الانتهاء ، أطفئ اللهب.

* يصفى ويترك ليبرد. بمجرد أن يبرد ، اسكبه في زجاجة رذاذ. الآن يمكنك استخدام الخليط لتنظيف وتطهير الأسطح، إنها طريقة جيدة للحفاظ على لمعان الأثاث الخشبي القديم وجعله يبدو نظيفًا وجديدًا، و يساعد الخليط أيضًا على تنظيف المرايا والأواني الفخارية البيضاء.

* يمكن أن تكون أوراق الشاي المنقوعة سمادًا جيدًا للنباتات المزروعة، وذلك لأن التانين في أوراق الشاي يزيد من مستويات الحموضة في التربة مما يساعد على نمو النباتات مثل الورود.

* يمكن أيضًا دمجها مع المزيد من الماء ، وتبريدها وتصفيتها لاستخدامها كمكيف طبيعي معتدل للشعر. ومع ذلك ، عندما تجففي شعرك بالمنشفة ، استخدمي منشفة منفصلة داكنة اللون لأنها قد تلطخ.

* كما أنها جيدة في امتصاص الرطوبة الزائدة. الخدعة هي ترك وعاء من أوراق الشاي المجفف المستخدم في خزائن عرضة للرطوبة. تؤدي إضافة بضع قطرات من الزيت العطري إلى الأوراق إلى الحفاظ على رائحة الخزانات بشكل أفضل حيث تنشر الأوراق الرائحة برفق. ولكن تذكر دائمًا استبدال أوراق الشاي كل بضعة أسابيع.

* يمكنك أيضًا وضع أوراق الشاي المجفف في وعاء صغير في الثلاجة للحفاظ على رائحتها منعشة واستبدالها لامتصاص الرائحة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كريمة الطبخ .. 5 وصفات سريعة في البيت

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 6 استخدامات لقشر البصل غير متوقعة

أفكار مذهلة.. 5 استخدامات يومية لليمون تغير حياتك

لا تتخلص منها بعد اليوم.. 8 استخدامات غير متوقعة لقشر البطاطس

بديل للأدوية.. مكونات طبيعية وبسيطة لعلاج عسر الهضم

وجبة مغذية للأطفال.. طريقة عمل عصيدة الشوفان والفواكه المجففة

ترشيحاتنا

احترس.. 6 عوامل تجعلك أكثر عرضة لكورونا وتليف الرئة

الدم مبيروحش.. قتلى أعاد الزمن حقهم بعد مرور سنوات.. الجثث اختفت والقدر كشف الجناة

من مطربة أفراح لـ خادمة السينما.. قصة حياة نبيلة السيد في ذكرى رحيلها

بشرى سارة لأصحاب المبانى المخالفة .. الكهرباء تبدأ تلقى طلبات التقديم على العدادات الكودية

بشرى سارة..مصر للطيران: استخدام التذاكر المحجوزة فى فترة الغلق فى أى وقت..فيديو

بسبب نحت وجهها ونفخ شفتيها.. ريا أبي راشد ترد على هجوم متابعيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع نادر من السرطان يهدد مريضًا بفقدان لسانه قبل ولادة طفله الأول.. تفاصيل

تويوتا في المقدمة.. أكثر السيارات مبيعا خلال 2020.. صور

بعد تسوية الخلافات..براد بيت يزور أنجلينا جولي.. صور