انتبه... أعراض خفية تصيب البعض تدل على ارتفاع ضغط الدم

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ويحدث ارتفاع ضغط الدم ، عندما يرتفع ضغط الدم لديك إلى مستويات غير صحية. يأخذ قياس ضغط الدم في الاعتبار مقدار الدم الذي يمر عبر الأوعية الدموية وكمية المقاومة التي يلتقي بها الدم أثناء ضخ القلب.





وفقا لما نشره موقع هيلثي أن، تزيد الشرايين الضيقة من المقاومة. كلما كانت الشرايين أضيق ، كلما ارتفع ضغط الدم. على المدى الطويل ، يمكن أن يسبب الضغط المتزايد مشاكل صحية ، بما في ذلك أمراض القلب.





ارتفاع ضغط الدم أمر شائع للغاية. في الواقع ، بما أن المبادئ التوجيهية قد تغيرت مؤخرًا ، فمن المتوقع أن يتم تشخيص ما يقرب من نصف البالغين الأمريكيين بهذه الحالة.





يتطور ارتفاع ضغط الدم عادةً على مدار عدة سنوات. عادة ، لا تلاحظ أي أعراض. ولكن حتى من دون أعراض ، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية والأعضاء ، خاصةً الدماغ والقلب والعينين والكليتين.





الكشف المبكر مهم. يمكن أن تساعدك قراءات ضغط الدم المنتظمة أنت وطبيبك على ملاحظة أي تغييرات. إذا كان ضغط دمك مرتفعًا ، فقد يطلب منك طبيبك فحص ضغط دمك على مدى بضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان الرقم سيظل مرتفعًا أو ينخفض ​​إلى المستويات الطبيعية.





يشمل علاج ارتفاع ضغط الدم الأدوية الموصوفة وتغييرات نمط الحياة الصحية. إذا لم يتم علاج الحالة ، فقد تؤدي إلى مشاكل صحية ، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.





أعراض ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم بشكل عام هو حالة صامتة. لن يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض. قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقود حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة. حتى ذلك الحين ، قد تعزى هذه الأعراض إلى مشاكل أخرى.





يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد ما يلي:

الصداع

ضيق في التنفس

نزيف الأنف

تدفق مائى - صرف

دوخة

ألم صدر

تغييرات بصرية

الدم في البول



تتطلب هذه الأعراض عناية طبية فورية. لا تحدث في كل شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، ولكن انتظار ظهور أعراض هذه الحالة قد يكون مميتًا.





أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم هو الحصول على قراءات ضغط الدم بانتظام. يأخذ معظم مكاتب الأطباء قراءة ضغط الدم في كل موعد.





إذا كانت لديك حالة بدنية سنوية فقط ، فتحدث مع طبيبك حول مخاطر ارتفاع ضغط الدم والقراءات الأخرى التي قد تحتاجها لمساعدتك في مراقبة ضغط الدم.





على سبيل المثال ، إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب أو لديك عوامل خطر لتطوير الحالة ، فقد يوصي طبيبك بفحص ضغط الدم مرتين في السنة. هذا يساعدك أنت وطبيبك على البقاء على اطلاع على أي مشاكل محتملة قبل أن تصبح إشكالية.