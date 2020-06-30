الأوقاف: الرسول هو أول من نادي بتجديد الخطاب الديني.. فيديو

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف ، إن بداية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى كانت انطلاقة فى الدعوة لبناء فكر دينى وسطى، لافتًا إلى أن قضية التجديد لازمة وحتمية وواجب من اهم واجبات الوطن.





وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه لو كان الدين لا يحتوي على التجديد لما كان مناسبا للحياة، منوهًا بان الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأول من تحدث عن التجديد هو صاحب الدعوة نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم





واستشهد بالحديث الشريف، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، " انما الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها"، موضحًا أن الرسول تحدث عن تجديد الدين.





وأشار إلى أنه فى السنوات الماضية كان هناك اختطاف للدين ويدعون للكراهية والعنف، خاصة وأن الجماعات الارهابية المتطرفة يتحدثون بالقرآن والدين وفقًا لفهمهم الخاطئ.





وأكد أن كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم فى تجديد الدين يقصد بها ازالة كل ما يتعلق به من أفكار خاطئة وتوضيح المقصد الإسلامي الصحيح الذى يدعو للسلام.