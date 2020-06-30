AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأوقاف: الرسول هو أول من نادي بتجديد الخطاب الديني.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن بداية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى كانت انطلاقة فى الدعوة لبناء فكر دينى وسطى، لافتًا إلى أن قضية التجديد لازمة وحتمية وواجب من اهم واجبات الوطن.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه  لو كان الدين لا يحتوي على التجديد لما كان مناسبا للحياة، منوهًا بان الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأول من تحدث عن التجديد هو صاحب الدعوة نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم.

واستشهد بالحديث الشريف، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، " انما الله يبعث  لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها"، موضحًا أن الرسول تحدث عن تجديد الدين.

وأشار إلى أنه فى السنوات الماضية كان هناك اختطاف للدين ويدعون للكراهية والعنف، خاصة وأن الجماعات الارهابية المتطرفة يتحدثون بالقرآن والدين وفقًا لفهمهم الخاطئ.

وأكد أن كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم فى تجديد الدين يقصد بها ازالة كل ما يتعلق به من أفكار خاطئة وتوضيح المقصد الإسلامي الصحيح الذى يدعو للسلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف تشترط على أئمة الخارج موافقة السفارة المصرية لتجديد الإجازة

ترشيحاتنا

بشرى سارة..صرف علاوة دورية وحافز إضافى للموظفين غدا

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 30 - 6 - 2020

لقطة مذهلة.. رائد فضاء يلتقط صورة لليل والنهار سويًا

هل هناك كفارة على الطفل الذي تم إجهاضه؟.. دار الإفتاء توضح

بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني.. شوبير: الأهلي يتقدم بعرض جديد لـ هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 -6- 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع نادر من السرطان يهدد مريضًا بفقدان لسانه قبل ولادة طفله الأول.. تفاصيل

تويوتا في المقدمة.. أكثر السيارات مبيعا خلال 2020.. صور

بعد تسوية الخلافات..براد بيت يزور أنجلينا جولي.. صور