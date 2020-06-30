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أخبار العالم

تقترب من 3 آلاف حالة.. فلسطين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله ، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد  في فلسطين إلى  رقم جديد ، صار يقترب من ال3 آلاف  خلال الساعات الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة. 

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، صباح يوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع العدد الإجمالي لـ2698 حالة. 

وتوزعت الحالات في 53 في محافظة القدس المحتلة ، 2 محافظة رام الله والبيرة، 181 محافظة الخليل، 1 محافظة طولكرم، 5 محافظة بيت لحم، 11 محافظة نابلس، 2 محافظة أريحا والأغوار. 

وذكرت الوزارة إن  الحالة الصحية  لـ13 حالة في العناية المركزة ، و 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتواصل فلسطين رغم الاحتلال والتضييقات الإسرائيلية فرض الاجراءات الاحترازية، منعًا لتفشي المرض بصورة أكبر.
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