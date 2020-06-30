عضو لجنة العفو الرئاسي: 30 يونيو كشفت مخططات الإخوان الممولة بالمليارات لتفكيك الدولة

هنأ كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، الشعب المصري بالذكرى الـ7 لثورة 30 يونيو، واصفة الثورة بأنها واحدة من أهم الثورات في الجيل الحديث.





وأضاف كريم السقا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، إن ثورة 30 يونيو كشفت الكثير من الفساد والأوراق التي كانت تحاول تفكيك الدولة المصرية، وكانت تلك المخططات ممولة بالكثير من المليارات.





ونوه السقا، إلى أنه تم تشكيل حركة تمرد بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي، وهي كانت تهدف لجمع توقيعات من الشعب المصري لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأثبتت نجاحا كبيرا في تأييد الشعب المصري كله بفئاته المختلفة على قلب رجل واحد والإطاحة بحكم الإخوان المسلمين.





وأكد أن جماعة الإخوان كان لديها مخططاتها الشخصية المدروسة والممولة لتحقيق مصالحها.