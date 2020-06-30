AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لتقديم 54 خدمة.. بدء تشغيل البوابة الإلكترونية للمحليات..غدا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:24 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
تفتح البوابة الالكترونية للمحليات أبوابها، لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين إلكترونيا، غدا الاربعاء وتقدم البوابة 54 خدمة الكترونية للمواطنين.

وتقدم البوابة 54 خدمة للمواطنين، منها بينها طلبات تجديد رخص الإشغال والحصول على باكيات بالأسواق وقيد اتحاد شاغلين وسداد مديونيات وسداد أقساط إيجار وتصالح عن محضر وبيان صلاحية موقع وتجديد ترخيص أعمال بناء والتنازل عن رخصة مبانى والتصالح فى مخالفات المبانى وتصالح عن مخالفة وتصريح الحفر وتشغيل مصعد وتوصيل مرافق دائمة ومطابقة شهادة صلاحية المبنى وإخطار بتغيير نوع الإستغلال للعقار وتعديل رخصة محل .

وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، ان بوابة الخدمات الالكترونية للمحليات ، ستقدم الخدمات في كل المحافظات.

واشار في تصريحات خاصة، ل"صدي البلد"، ان الخدمات ستقدم عن طريق مراكز التكنولوجيا بالمحافظات وستكون متاحة امام المواطنين لمدة شهرين كتشغيل تجريبي للبوابة.


وكان قد اعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط وهيئة البريد المصرى والجهات التى ستتعاون لتنفيذ هذا الملف بالمحافظات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أساسها النزاهة والشفافية.. وزيرة التخطيط: توفير منظومة خدمات فعالة ترضي المواطنين

التخطيط تصدر تقريرًا حول مشروع تطوير الخدمات الحكومية.. إنشاء 321 مركزا تكنولوجيا وميكنة الخدمات الحكومية يخفف العبء 70%

بداية من يوليو.. تشغيل البوابة الالكترونية للمحليات لتقديم 54 خدمة للمواطنين

تعرف علي الخدمات المقدمة بالبوابة الإلكترونية للمحليات في 27 محافظة

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالعريش وبئر العبد من خلال المراكز التكنولوجية

لتقديم 54 خدمة للمواطنين.. تشغيل البوابة الإلكترونية للمحليات الثلاثاء

ترشيحاتنا

اختياريا.. التموين: طرح الكمامات على البطاقات التموينية أول يوليو

ليس دونجا فقط.. شوبير يعلن اتفاق الزمالك مع لاعب جديد من بيراميدز

أهم الأخبار على مدار الساعة .. أزمة سد النهضة في مجلس الأمن.. وتصريحات مثيرة لوزير المالية بسبب دعم البنزين

من أمام البحر.. شيري عادل تستمتع بإجازة الصيف

عريس يامّاي.. في ذكرى رحيل نبيلة السيد قصة وفاتها المأساوية

شريف منير يكشف سر رفضه العمل مع عادل إمام.. شاهد

AdvertisementS

قبل تنفيذ أعمال عدائية فى 30 يونيو.. مقتل 2 من العناصر الإرهابية بسيناء

أمها على علاقة غير شرعية بالمتهم.. عم طفلة فيصل يروي سيناريو اغتصابها وتقطيعها بـ الساطور: أخدناها شوية عضم بعد ما اتحللت

شاهد.. قائد قوات الدفاع الجوي: قادرون على مجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات للدفاع عن الوطن

للمتعافين من كورونا.. الأطباء يحذرون من خطر يهدد حياتهم

انفجار ضخم ومقتل قائد عسكري.. تفاصيل تفجيرات جيش العدل بجنوب شرق إيران

بشرى سارة.. صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات غدا

3 شروط للخروج على المعاش المبكر.. تعرف عليها

بإجمالي 194259 حالة.. ألمانيا تسجل زيادة جديدة في إصابات كورونا

بـ 500 جنيه فقط.. اشتري أرخص هاتف ذكي فى مصر

هاني سويلم: مندوب إثيوبيا أعلن عن الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة.. فيديو

حدث ليلا .. 39 رسالة من مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة .. تسريب مكالمات إهانة ترامب لزعماء العالم

ليس دونجا فقط.. شوبير يعلن اتفاق الزمالك مع لاعب جديد من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات المستوردة مبيعا في مصر الشهر الماضي.. صور

بمناسبة 30 يونيو .. الداخلية توزع السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا.. صور

ريلمي تطلق هاتف Realme C11 رسميًا.. تعرف على السعر والمواصفات..صور