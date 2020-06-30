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فن

بفستان أبيض ..نسرين طافش فى أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة نسرين طافش، عدة صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش فى الصورة بلوك صيفى وفستان أبيض قصير من أمام البسين.

وعلقت نسرين طافش قائلة :"انه يوم جديد و جميل .. لم يسبق لي ان عشت هذا اليوم مسبقا ..يومكم سلام و سعادة ".


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كان مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش عرض للمرة الأولى في رمضان الماضي، وهو من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، وحنان سليمان.

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