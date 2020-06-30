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شاهد.. طفل عمره 5 سنوات مبتور القدمين يجمع مليون جنيه إسترليني لهذا السبب

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:08 م
طفل بريطانى عمره
طفل بريطانى عمره 5 سنوات
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " الآن " قصة نجاح طفل عمره 5 سنوات فقط، أن يجمع مليون جنيه إسترليني ما يقارب 1.24 مليون دولار لصالح مستشفى بعد أن وفر له الفريق الطبي كل الإمكانيات العلمية والطبية ليسير من جديد على قدميه.

تونى هودجيل، طفل بريطانى عمره 5 سنوات، تعرض تونى لحادث فى واقعة على يد والديه عندما كان طفلًا "4 أشهر"، أدى إلى بتر ساقيه، استطاع مستشفى إيفلينا لندن للأطفال فى إنقاذ حياته، ويمكينه من السير لمسافة 10 كيلومترات على ساقيه الاصطناعية الجديدة بعد أن ألهمه سجل النقيب، توم مور، أحد القادة العسكريين البريطانيين ، وعمره 95 عاما معروف بتحطيمه رقم قياسى في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بجمع 33 مليون جنيه إسترالينى لصالح مستشفيات بريطانيا بالسير حول حديقته.

وقالت بولا هودجيل، والدته بالتبنى، إنه تلقى مجموعة من الأطراف الجديدة في فبراير الماضى، وتمكن من المشي خطوات قبل شهر، لكنه الآن اسطاع السير مئات الأمتار كل يوم، وأضافت أن تونى كان يقاتل من أجل حياته عندما قابلته لأول مرة فى مستشفى إيفلينا لندن للأطفال عندما كان عمره أربعة أشهر.

بينما قال تونى، إن التحدي كان "ممتعًا حقًا" ، وعلى الرغم من صعوبة البدء، إلا أنه أصبح أسهل يومًا بعد يوم، وأضاف إنه شعر بشعور جيدًا لتحقيق هدفه فى المشى لمسافة 10 كيلومترات.

وأضافت بولا هودجيل والدة توني بالتبني، إن توني يعيش معهم في منزل العائلة فى كينت بجنوب شرق إنجلترا :"كان قد كسر جميع أطرافه، وأصيب بصدمة دموية في الوجه، ولم يتوقعوا منه البقاء على قيد الحياة".

تبنت بولا وزوجها الطفل تونى في عام 2016، وقالت: "لم نكن نريده أن يذهب إلى أي مكان آخر، لقد كان طفلنا الصغير من ذلك الوقت".

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