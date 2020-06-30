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برلمان

برلماني: دعم الجيش لثورة 30 يونيو جعلها من الثورات العظيمة في العالم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:46 م
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
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أحمد أيمن
هنأ النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا إنه صاحب الدور الوطني الرئيسي في نجاح هذه الثورة. 

مشيرا إلى أن قيام الجيش بمساندة 30 يونيو والاستجابة للمطالبات الشعبية بخلع الإخواني محمد مرسي من منصبه، جعلها واحدة من الثورات العظيمة في القرن العشرين.

وأشار شعلان في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العالم كله ساند ثورة 30 يونيو وقت حدوثها قبل 7 سنوات، وما يزال يحتفي بها وسعيد بتداعياتها لأنها نبهت العالم إلى خطر الإخوان وكشفت للجميع طريقة تغلغلهم وسيطرتهم على الدول. 

ولفت إلى أن الجماعات الدينية والإخوانية والتكفيرية المتطرفة، ظلت عشرات السنين تمارس إرهابها وتنشر فكرها الظلامي، دون أن تقدر أي من الأنظمة على التصدي لها بالطريقة التي فعلتها مصر والرئيس السيسي، لذلك جاءت ثورة 30 يونيو كثورة إنقاذ للعالم من خطر الإرهابيين.
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