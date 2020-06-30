اعتماد شهادة إتمام التلمذة الصناعية للتربية الفكرية ببورسعيد للعام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

اعتمد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم شهادة إتمام التلمذة الصناعية لمدرسة التربية الفكرية ببورسعيد بحضور السيد متولى منسق أنشطة إدارة التربية الخاصة و عاطف سلام مدير المدرسة.
وصرح وكيل الوزارة أن شهادة التلمذة الصناعية لمدارس التربية الخاصة تعادل الشهادة الإعدادية المهنية طبقا للقرار الوزارة ٢٩١ لسنة ٢٠١٧ ومواده المنظمة لهذا الشأن مشيرا إلى أن هذه الشهادة سوف تمنح لأول دفعة تتخرج إعمالا بهذا القرار وذلك للعام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وأضاف باهى أنه تم إعتماد ١٥ شهادة تلمذة صناعية تخص ١٥ طالبا وطالبة من المقيدين بمدرسة التربية الفكرية ببورسعيد قد حصلوا على درجة الإمتياز فى المجالات الصناعية المختلفة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.