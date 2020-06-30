استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يستمع لشكوى مواطن تعرض لحادث سير

يعمل دائما مجلس الوزراء ولجنة الاستغاثات الطبية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على خدمة المواطنين ومتابعة الشكاوى والعمل على حلها وعلاج المرضى وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية.





واستجاب مجلس الوزراء لاستغاثة نشرها موقع " صدى البلد الإخبارى " للمواطن " هشام عاطف عبدالموجود الذى يبلغ من العمر 25 عاما من محافظة الجيزة ، الذى تعرض لحادث سير نتج عنه كسر بالحوض والفخذ.





وتواصل مجلس الوزراء مع ابن عم المريض هشام عاطف عبدالموجود، والمحجوز حاليا بالرعاية المركزة بمستشفي جلوبل كير ويحتاج الي النقل الي احد المستشفيات الحكومية نظرا للتكلفة , تم التنسيق مع مستشفي الهلال الاحمر وتم إعلامهم بالحالة وتمت الافادة بانه يمكن استقبال الحالة بالقسم الاقتصادي لحين توفير مكان بالمجاني , تم اعلام الاهل بذلك وتمت الافادة بان مستشفي جلوبل كير رفضت خروج الحالة الا بعد دفعت مبلغ 30 الف جنيه.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.