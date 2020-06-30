الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 2.3 مليار يورو لدعم الشعب السوري

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن اعتزامه تقديم 2,3 مليار يورو لدعم الشعب السوري.





ووفقا لـ "العربية"، أكد الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان لإزالة عراقيل استئناف الحل السياسي في سوريا، لافتا إلى أن "عقوباتنا تستهدف الأشخاص الذين يقمعون السوريين ".





وجاء ذلك خلال كلمة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.





وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المملكة العربية السعودية، أن موقفها من الأزمة في سوريا واضح وجلي وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1)، مشددة على أن إيران لا زالت تشكل خطرا كبيرا على مستقبل سوريا وهويتها.



