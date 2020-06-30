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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 2.3 مليار يورو لدعم الشعب السوري

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:49 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يقدم 2.3 مليار يورو لدعم الشعب السوري
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دعاء أبوهشيمة
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن اعتزامه تقديم 2,3 مليار يورو لدعم الشعب السوري.

ووفقا لـ "العربية"، أكد الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان لإزالة عراقيل استئناف الحل السياسي في سوريا، لافتا إلى أن "عقوباتنا تستهدف الأشخاص الذين يقمعون السوريين ".

وجاء ذلك خلال كلمة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المملكة العربية السعودية، أن موقفها من الأزمة في سوريا واضح وجلي وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1)، مشددة على أن إيران لا زالت تشكل خطرا كبيرا على مستقبل سوريا وهويتها.

وقال الأمير فيصل: "يأتي مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بعد مرور 10 سنوات على اندلاع الأزمة في سوريا، دون التوصل إلى حل للأزمة ووقف المأساة الإنسانية فيها، لقد تسببت هذه الأزمة بتداعيات خطيرة على الشعب السوري، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم، ولا تزال معاناة الشعب السوري مستمرةً حتى يومنا هذا، مؤكدا أن موقف المملكة من الأزمة في سوريا واضح وجلي.
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