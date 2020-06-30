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وزيرة الهجرة: ترجمنا 3 حلقات من مسلسل الاختيار للجاليات لتوضيح تضحيات رجال الجيش..فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم ترجمة الحلقات الثلاث الأخيرة من مسلسل الاختيار الذي عرض خلال رمضان الماضي باللغتين الإنجليزية والفرنسية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وأضافت  نبيلة مكرم خلال لقاء عبر سكايب على فضائية إكسترا نيوز،  أن الهدف من ترجمة حلقات مسلسل الاختيار إظهار تضحيات الجنود المصريين ونبل أخلاقهم وعلاقة الجندي بالقائد والعمليات الإرهابية لإظهار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه جار ترجمة فيلم الممر أيضًا والذى قام  ببطولته كلًا من الفنان أحمد عز وهند صبري ومحمد الشرنوبي.

وأكدت أن  وزارة الهجرة تهتم بأطفال المصريين بالخارج في الشريحة العمرية من 9 إلى 16 سنة ، منوهة بأن الوزارة كانت تعد معسكرًا صيفيا لهذه الفئة العمرية بمشاركة أبناء الشهداء كضيوف شرف، لتعريفهم بطريقة مبسطة أهمية الشهداء وإنه تم إيقاف هذه المعسكرات هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تتعاون مع وزارة الدفاع لتنظيم برامج لزيارات شباب الجيل الثانى والثالث من الخارج وتم تنظيم رحلات لهم وإلقاء محاضرات فى أكاديمية ناصر العسكرية للتعرف على الأمن القومى المصرى وزيارة الصاعقة والمظلات والبرلمان المصرى.


وأوضحت أنه استجابة للجاليات، تم إصدار شهادة للمصريين فى الخارج، مؤكدة: "نؤمن بشدة بولاء وانتماء المصريين في الخارج لوطنهم".
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