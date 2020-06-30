وزيرة الهجرة: ترجمنا 3 حلقات من مسلسل الاختيار للجاليات لتوضيح تضحيات رجال الجيش..فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم ترجمة الحلقات الثلاث الأخيرة من مسلسل الاختيار الذي عرض خلال رمضان الماضي باللغتين الإنجليزية والفرنسية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج.





وأضافت نبيلة مكرم خلال لقاء عبر سكايب على فضائية إكسترا نيوز، أن الهدف من ترجمة حلقات مسلسل الاختيار إظهار تضحيات الجنود المصريين ونبل أخلاقهم وعلاقة الجندي بالقائد والعمليات الإرهابية لإظهار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه جار ترجمة فيلم الممر أيضًا والذى قام ببطولته كلًا من الفنان أحمد عز وهند صبري ومحمد الشرنوبي.





وأكدت أن وزارة الهجرة تهتم بأطفال المصريين بالخارج في الشريحة العمرية من 9 إلى 16 سنة ، منوهة بأن الوزارة كانت تعد معسكرًا صيفيا لهذه الفئة العمرية بمشاركة أبناء الشهداء كضيوف شرف، لتعريفهم بطريقة مبسطة أهمية الشهداء وإنه تم إيقاف هذه المعسكرات هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.



