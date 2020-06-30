عمرو السولية: عشنا فترة صعبة بسبب كورونا.. ودوري أبطال أفريقيا هديتنا لجماهير الأهلي

أبدى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بعودة التدريبات الجماعية وانتظامها على ملعب التتش بعد فترة وصفها بالصعبة اقتصرت على التدريبات المنفردة للاعبين في منازلهم؛ بسبب جائحة كورونا التى تسبب في إيقاف النشاط الرياضي.





وقال السولية إن عودة التدريبات الجماعية وانتظامها في الفترة الحالية أمر جيد ومبشر للغاية، وعلينا أن نستعد بشكل جاد ومناسب لبطولتي إفريقيا والدوري الممتاز.





وأشار السولية إلى أن جميع لاعبي الأهلي ملتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات الطبية داخل الملعب وخارجه منذ اليوم الأول لعودة التدريبات، مشددا على أن كل اللاعبين لديهم الوعي الكافي بمخاطر الفترة الحالية الصعبة.





وأضاف السولية: «عشنا فترة صعبة جدا خلال الأشهر الأربعة الماضية؛ لأنه ليس من السهل على أي لاعب منا الابتعاد عن التدريبات والمباريات كل هذه الفترة… لكن في نفس الوقت كل لاعب كان حريصا على الالتزام بالبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف».





وأكمل السولية: « التزامنا خلال الفترة الماضية كان للحفاظ على أنفسنا، وشعرنا بفارق كبير بعد العودة الي التدريبات الجماعية؛ لأننا لم نبدأ من الصفر، وجميعنا كان بحالة بدنية وفنية جيدة رغم الغياب عن الملاعب أربعة أشهر.. والأمور تتحسن يوما بعد الآخر» .





وعن ظهوره المتكرر خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال السولية: «كنت أقضي وقت فراغي مع ابنتي الكبرى ليلى، واللعب معها لفترات طويلة، وكنت أشارك بعضا من هذه اللحظات مع الجمهور عبر انسستجرام.. وأعتقد أن أحد مكاسب الحظر الذي عشناه الفترة الماضية هو توطيد علاقتنا بأبنائنا واقترابنا كثيرا منهم».





وشدد السولية على أنه ملتزم بالمنزل حتى هذه الأيام وفقا لتعليمات الجهاز الطبي بالأهلي، خصوصا أن هذا الحرص ضرورة للوقاية من هذا الفيروس ويساهم في عدم انتشاره، وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على صحة جميع اللاعبين وأسرهم.





وعن المرحلة المقبلة قال السولية: «بالتأكيد الاستعداد للدوري هو الأهم حاليا باعتباره المسابقة المقرر استئنافها، ويبقى لنا فقط التركيز فيها لحين الإعلان عن شكل وتوقيت مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة ».





وأضاف السولية: «بالنسبة لبطولة دوري أبطال إفريقيا نحن ننتظرها بفارغ الصبر، وهدفنا التتويج بها هذا الموسم؛ لأنها لقب غاب عن دولاب القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، وأنا على المستوى الشخصي أتطلع لتحقيقه».



