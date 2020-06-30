AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو السولية: عشنا فترة صعبة بسبب كورونا.. ودوري أبطال أفريقيا هديتنا لجماهير الأهلي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:33 م
عمرو السولية
عمرو السولية
Advertisements
عبدالحكيم أبو علم
أبدى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بعودة التدريبات الجماعية وانتظامها على ملعب التتش بعد فترة وصفها بالصعبة اقتصرت على التدريبات المنفردة للاعبين في منازلهم؛ بسبب جائحة كورونا التى تسبب في إيقاف النشاط الرياضي.

وقال السولية إن عودة التدريبات الجماعية وانتظامها في الفترة الحالية أمر جيد ومبشر للغاية، وعلينا أن نستعد بشكل جاد ومناسب لبطولتي إفريقيا والدوري الممتاز.

وأشار السولية إلى أن جميع لاعبي الأهلي ملتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات الطبية داخل الملعب وخارجه منذ اليوم الأول لعودة التدريبات، مشددا على أن كل اللاعبين لديهم الوعي الكافي بمخاطر الفترة الحالية الصعبة.

وأضاف السولية: «عشنا فترة صعبة جدا خلال الأشهر الأربعة الماضية؛ لأنه ليس من السهل على أي لاعب منا الابتعاد عن التدريبات والمباريات كل هذه الفترة… لكن في نفس الوقت كل لاعب كان حريصا على الالتزام بالبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف».

وأكمل السولية: « التزامنا خلال الفترة الماضية كان للحفاظ على أنفسنا، وشعرنا بفارق كبير بعد العودة الي التدريبات الجماعية؛ لأننا لم نبدأ من الصفر، وجميعنا كان بحالة بدنية وفنية جيدة رغم الغياب عن الملاعب أربعة أشهر.. والأمور تتحسن يوما بعد الآخر» .

وعن ظهوره المتكرر خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال السولية: «كنت أقضي وقت فراغي مع ابنتي الكبرى ليلى، واللعب معها لفترات طويلة، وكنت أشارك بعضا من هذه اللحظات مع الجمهور عبر انسستجرام.. وأعتقد أن أحد مكاسب الحظر الذي عشناه الفترة الماضية هو توطيد علاقتنا بأبنائنا واقترابنا كثيرا منهم».

وشدد السولية على أنه ملتزم بالمنزل حتى هذه الأيام وفقا لتعليمات الجهاز الطبي بالأهلي، خصوصا أن هذا الحرص ضرورة للوقاية من هذا الفيروس ويساهم في عدم انتشاره، وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على صحة جميع اللاعبين وأسرهم.

وعن المرحلة المقبلة قال السولية: «بالتأكيد الاستعداد للدوري هو الأهم حاليا باعتباره المسابقة المقرر استئنافها، ويبقى لنا فقط التركيز فيها لحين الإعلان عن شكل وتوقيت مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة ».

وأضاف السولية: «بالنسبة لبطولة دوري أبطال إفريقيا نحن ننتظرها بفارغ الصبر، وهدفنا التتويج بها هذا الموسم؛ لأنها لقب غاب عن دولاب القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، وأنا على المستوى الشخصي أتطلع لتحقيقه».

وأختتم السولية حديثه قائلا :« لقب دوري الأبطال سيكون هديتنا كلاعبين وجهاز فني لجماهير الأهلي الوفية المساندة لنا في كل وقت وفي كل ظروف ».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو السولية: أفريقيا حلم الأهلي هذا الموسم.. والخطيب أفضل رئيس ناد في مصر ..فيديو

بحث احتياجات عودة النشاط.. الخطيب يجتمع مع فايلر وعبدالحفيظ بـ الأهلي

الخطيب يطمئن على البرامج التدريبية للاعبي الفريق الأول بالأهلي

رفض وتهرب والتزام.. موقف الأندية من عودة الدوري المصري

الشناوي: لن نتنازل عن حلم إفريقيا.. والتزمنا بتعليمات الجهاز الفني خلال فترة التوقف

مروان محسن: فايلر يدعمني بقوة.. ونعد جماهير الأهلي باستعادة دوري الأبطال

ترشيحاتنا

بشرى سارة لأصحاب المبانى المخالفة .. الكهرباء تبدأ تلقى طلبات التقديم على العدادات الكودية

عمرو وهبة يسخر من شهر يوليو بـ استخدام صورة لـ فيفي عبده.. شاهد

فايلر يتراجع ويجدد تعاقده مع الأهلي اليوم

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة بالكاميرون

قبل تنفيذ أعمال عدائية فى 30 يونيو.. مقتل 2 من العناصر الإرهابية بسيناء

أهم حاجة في حياتي.. محمد الشرنوبي ينشر صور زوجته وعائلته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطفت بها الأنظار.. درة تتألق بإطلالة أنيقة وماكياج ناعم

الحقي نفسك.. 3 طرق لـ تخزين الطماطم قبل ارتفاع الأسعار

حفاظا على صحتهم .. قواعد يتبعها الأمير ويليام وكيت ميدلتون في تربية أطفالهما